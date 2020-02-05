肺炎疫情衝擊航空業 中港澳航線2月底前減逾1,200班

武漢肺炎疫情爆發後持續延燒，重創航空業！台灣飛航大陸、香港、澳門等三地航線的班次大幅取消，據交通部統計，從2月3日至2月29日，原本預定飛航4,600多班，已取消1,200多班，航班取消幅度超過四分之一，疫情若未能及早獲得控制，預期3月取消的航班數將會更多。

這次疫情的重災區在大陸，不但兩岸旅遊團全部停止，自由行旅客也紛紛改期或取消行程，僅剩部分商務人士，兩岸航班被迫取消，總計包括華航、長榮、中國東方航空、中國國際航空與中國南方航空等兩岸15家航空公司，在2月底前共取消756班，遭到封城的武漢、溫州幾已無航班營運，連一向客運量極大的上海航線，這次受疫情衝擊也取消了68班。

雖然主要疫情在大陸，但緊鄰的香港、澳門也爆發確定病例，同樣影響旅客前往的意願，國泰航空與其子公司國泰港龍航空，在2月底前共取消了台港航線120多班，我國籍的華航、長榮則視旅客情況機動減班因應。

澳門航線部分，桃園、台中、高雄三點齊發的台灣虎航，在2月底前取消52班，小年夜才開航的星宇航空，也因旅客量銳減，於2月底前取消71班，澳門航空則是取消了51班。

航空業者表示，因疫情尚在持續，無法預判會影響到什麼時候，將視疫情變化狀況，機動調整航班。