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千萬富翁是你嗎？11-12月發票開出13張特別獎

2020-02-05 10:37經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

又有13位千萬富翁誕生！財政部公布去年11-12月統一發票1,000萬元特別獎開出13張，200萬元特獎更是開出了18張，領獎期間自2月6日起至5月5日止。

11-12月統一發票特別獎中獎號碼為「59647042」，本次開出13張。

根據超商先前自行公布資料顯示，統一超商共開出三組1000萬元特別獎、三組200萬元特獎，雲端發票專屬獎則有三位百萬得主。

其中包括在桃園市中壢區耀康門市花10元買報紙，就幸運中到1000萬元。還有一人在桃園市中壢區學屋門市購買35元零食，以及另外一位在台中市南屯區黎明東門市購買三明治、咖啡，也都成為了千萬富翁。

全家便利店開出了一組特別獎1000萬元，是在苗栗自治店買了一瓶罐裝咖啡，消費金額也僅23元。

11-12月特獎中獎號碼為「 01260528」，本次開出張數為18張。

統一超商公布的三組200萬元特獎得主消費金額均低於200元 ，多數為購買民生用品、麵包、飲料等商品，分別為新竹縣新埔門市、淡水金沙門氏以及鳳山市中東門市。

全家便利店200萬元特獎則開出兩組，分別為竹東新市店及新營車站店開出。

財政部賦稅署表示，9-10月統一發票特別獎還有兩張未兌領，分別自台北市和新北市開出，其中台北市這張為中華電信費用。

財政部公布去年11-12月統一發票1,000萬元特別獎開出13張。 聯合報系資料...
財政部公布去年11-12月統一發票1,000萬元特別獎開出13張。 聯合報系資料照
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