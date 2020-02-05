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恐懼疫情想解約遊程 消基會：依地點時間退費基準不同

2020-02-05 00:45聯合報 記者陳宛茜／台北即時報導

武漢肺炎全球疫情持續發燒，而各國亦紛紛祭出「停航」、「禁止入境」等措施。教育部亦於2月2日中央流行疫情指揮中心宣布，高中以下學校由2月11日延到2月25日開學， 7月15日才開始放暑假。消基會表示，延課政策影響夏令營、遊學團等，業者應立即處理退費或轉團。

消基會認為，因為疫情險峻，政府做出延課兩週新規定後所產生夏令營、遊學團的退費糾紛，民航局和觀光局應該正視該類的退費爭議，及早做出符合消費者與業者利益的決策。消基會認為，離7月尚早，辦理夏令營或旅遊團隊的企業並無實質損失，業者應配合政策，立即處理退費或簽轉梯次，以免引發消費爭議，亦呼籲政府此後訂定新規定時，務必將配套措施一併釐清，以避免引發民怨。

此外，除了延課所產生的退費糾紛外，一般旅客也因恐懼疫情，出遊興致大幅降低，紛紛致電消基會，諮詢解約相關問題。

消基會指出，依旅遊地區、時間點而衍生的退費爭議，「國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項規定」有不同規定。

舉例，已發紅燈警示、出發前有法定原因（如2019新型冠狀病毒疫區）解除契約者，退費較無爭議。消基會指出，因為觀光局已經暫停旅行業組團赴中國大陸地區（不含港澳），且包含經由該地區轉機前往其他國家地區旅遊者，時間為2月1日至2月29日止。消費者是因「不可抗力或不可歸責於雙方當事人之事由，致本契約之全部或一部無法履行時，任何一方得解除契約，且不負損害賠償責任。前項情形，旅行業應提出已代繳之行政規費或履行本契約已支付之必要費用之單據，經核實後予以扣除，並將餘款退還旅客。

中國大陸之外的其他國家（包括港澳地區），以「國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項規定」第13條處理，例如美國芝加哥、亞特蘭大或菲律賓目前為灰色警示區，適用第13條處理解約之違約金規範。因此，依「國外旅遊定型化契約應記載及不得記載事項規定」，一旦消費者決定停止出國旅遊，應儘速通知旅行社，完成解約手續。其賠償基準隨解約日期不同而改變，如旅遊開始前第41日以前解除契約者，賠償5％旅遊費用；旅遊開始前第31日至第40日以內解除契約者，賠償10％旅遊費用。

消基會提醒，倘若消費者參團的為包機、包船行程，或歐美古堡之旅、日本等特殊行程，需注意國外旅遊契約規定「旅行業如能證明其所受損害超過第一項之基準者，得就其實際損害請求賠償。」因此，在參團之前應該詳細問清楚，以免產生退費爭議。

最後，消基會提醒，疫情尚在不可預期的狀態，在5、6月前除非必要的出差、就業或就學，目前並不宜規劃家庭旅遊行程，以免衍生的退費糾紛難解。

因疫情險峻，政府做出延課兩週新規定後，也將衍生夏令營、遊學團的退費糾紛。記者陳嘉...
因疫情險峻，政府做出延課兩週新規定後，也將衍生夏令營、遊學團的退費糾紛。記者陳嘉寧／攝影
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消基會疫情夏令營

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