親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

返國台商成武漢肺炎第11例確診！ 陳時中落男兒淚

即日起曾載確診或疑似武漢肺炎病例 郵輪不得停靠

PGO 推出中部電動機車旗艦據點

2020-02-04 19:53經濟日報 記者邱馨儀／台北即時報導

電動機車市場正熱，更是許多年輕族群的首選。PGO智慧電車彰化金馬門市是PGO中部最大的電車展示門市，目標就是要滿足當地居民在體驗服務中，也能有賓至如歸的感受。

PGO公司指出，金馬門市近百坪的展示空間與獨立規劃設計的維修工作區，時尚的氛圍及齊而劃一的陳列擺設，加上門市人員可愛微笑，正是揀選精品、挑選好車、好服務的消費者最佳首選。

位於彰化金馬路不但是中部最大的電車展示門市，更是PGO以頂級汽車的服務標準為概念所設計的智慧電車門市，運用『Loft風格』這樣的一種空間設計，不僅在整體氛圍上較有流通性與遼闊感，搭配莫蘭迪復古路線，展售空間大且環境舒適，充分展現專屬於彰化金馬門市的自我特色。門市內提供最美智慧電車PGO Ur1的全車色展示，為滿足消費者多樣化的賞車需求，彰化金馬門市在客休空間的設計上相當用心，二樓打造專屬VIP的獨立休憩區，並提供咖啡、氣泡水飲品項目，以及Wifi無線網路及手機充電座等服務。

傳承過往銷售PGO的經驗，店長曜哥特別分享讓他印象深刻的小故事。

他說道「去年底，還沒正式開幕的施工期間，好幾位騎著PGO的客人騎著不同款式的車特地來給我們加油，不約而同的都表達他們對PGO智慧電車的期待，希望我們能像過往做出最好的車與最好的服務，因為PGO有著如同家人陪伴到處趴趴走的回憶。」從這樣的小故事，讓我們深感PGO所傳遞的不單是服務的溫度，更是讓顧客忠於品牌原味的具體成果。對消費者來說，機車不再只是交通工具，乘載的是重要回憶，而這都要歸功於「堅持品質、服務第一」的核心價值，PGO才能夠繼續陪伴消費者成長。

在售後服務方面，彰化金馬門市引進快速全新GDS電腦檢測及PGO原廠維修相關設備，加上堅強的服務工程師及專業的銷售業務，讓門市銷售團隊在專業展現上更加如虎添翼，提供客戶最好的服務。

電機研究所畢業後就投身於知名馬達公司的陳工程師，人生第一次轉職就是到彰化金馬門市負責售服維修，個性活潑的他說道「現在的工作不只結合本身電機專業，同時還能和客人接觸交流」，他認為這樣的工作對他來說才有意義，也期許每位客人來金馬門市保養維修都能盡興而歸；而金馬門市的業務專員-許專員在電車銷售上經驗也相當豐富，他提及「現在PBGN聯盟的品牌這麼多，就是因認同PGO的企業理念以及產品本身價值，才想到PGO電車門市一展抱負」，其實許專員本身已具備相當豐富的銷售經驗，「不只親切又專業，連小細節都能注意到」是客人對許專員的第一印象，許專員也說道:「注意客人的需要，往往比展現專業來得更重要！」這或許就是金馬門市成交率持續穩定提升的原因。

PGO推出中部旗艦店（業者提供）
PGO推出中部旗艦店（業者提供）
分享

車展工程師

延伸閱讀

再吵難保都沒糖吃 台中捷運綠線延伸彰化出現4...

光陽持續領頭、電動機車銷售大跌！台灣二輪機車...

獨／找男乘客聊天被控騷擾 他爬火車頂被高壓電...

桃園市機車汰舊換新補助出爐 換車最高2.4萬...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

台灣防疫新措施 中港澳郵輪禁靠港

2020-02-04 20:31

觀光業者疾呼已到存亡臨界點 需政府大力關切與紓困

2020-02-04 19:08

熊讚與學姐黃瀞瑩現身新東陽 邀民眾吃元宵、逛燈節

2020-02-04 18:56

統一集團出招！全新複合通路「Simple-Fit」近期開幕

2020-02-04 18:54

台灣科學家串聯 籲成立防疫研究小組

2020-02-04 18:37

瑞智全年拚銷售量二千萬台目標不變 後十個月加碼投產

2020-02-04 18:30

因應武漢肺炎疫情 台糖酒精日產能提升5成

2020-02-04 15:37

統一企業集團Simple-Fit複合通路 今日啟動

2020-02-04 14:53

4案入帳 國揚今年營收補

2020-02-04 14:35

無懼疫情／機械公會理事長看好今年產業年增5~10%

2020-02-04 14:35

中天董事長潘祖蔭傳月底離職 恐影響換照審查

2020-02-04 14:28

機械公會理事長柯拔希：疫情對機械產業影響有限

2020-02-04 13:10

武漢疫情反帶來商機 和和機械看好今年還要成長10%

2020-02-04 11:39

高階傷口敷料需求大增 南科廠商搶攻新市場年成長六成

2020-02-04 11:19

長榮、華航 大砍兩岸航班

2020-02-03 23:35

1月車市掛牌 減10%

2020-02-03 23:03

策略行銷／黃銘賢…守護品牌價值 寫平價精品咖啡傳奇

2020-02-03 22:56

商業興觀點／推動清真認證 搶穆斯林商機

2020-02-03 22:55

創新實戰／拉高失敗報酬率

2020-02-03 22:55

管理講堂／謹言慎行 領導守則

2020-02-03 22:55

旅行社苦日子 要放無薪假

2020-02-03 04:38

觀光業生死之戰 中市遊覽車公會理事長：3月疫情是關鍵

2020-01-29 16:15

捷安特千金劉麗珠 變身成YouBike教母改變民眾通勤習慣　

2020-01-20 16:11

奧斯汀寢飾驚賣會登場 強推奈米陶瓷智慧機能纖維

2019-12-27 18:43

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

供應吃緊 被動元件喊漲

2020-02-04 01:26

守在武漢同進退 土銀六行員捨棄返台機會

2020-02-04 13:03

防疫照顧全薪給假 企業表態

2020-02-03 23:31

600億綠電投資大潮 來了

2020-02-03 23:07

醫療險理賠武漢肺炎嗎？3大關鍵決定命運…

2020-02-04 10:00

電阻搶手 國巨、大毅受惠

2020-02-04 01:25

開發金總經理王銘陽退休 3月4日生效

2020-02-04 15:50

鴻海如因疫情延長陸廠停工 消息人士：恐影響出貨

2020-02-04 02:28

中天董事長潘祖蔭傳月底離職 恐影響換照審查

2020-02-04 14:28

疫情發酵／農產內外銷受阻 短期水果、葉菜類重損

2020-02-04 00:57

杭州封城 台商企業嚴陣以待

2020-02-04 13:22

長榮、華航 大砍兩岸航班

2020-02-03 23:35

匯市爆量貶值…人民幣貶破7 台幣跟著溜滑梯

2020-02-04 00:36

經部公布多國口罩價量 掛保證一個月後日產能拚千萬片

2020-02-04 16:54

新台幣保單利率 守住2字頭

2020-02-03 23:42

賀鳴珩：台股投報率高 要退休就要買股票

2020-02-04 15:00

中央出手調產能 台酒酒精3月鋪貨全台藥局

2020-02-04 18:03

代工廠首家！金寶、泰金寶宣布員工請防疫照顧假給半薪

2020-02-04 11:28

去年大賺 新制勞退基金 人均分紅2.2萬

2020-02-04 00:55

台灣1月口罩進口年減逾1成 9成3仰賴中國

2020-02-03 21:18

名家瞭望／杜芙若：中國、印度成長減速的背後…

2020-02-04 01:46

疫情攪局 華碩電競手機缺貨

2020-02-04 01:21

台積電員工請防疫照顧假 擬給半薪

2020-02-03 21:43

龍巖李世聰 解任彰銀董事

2020-02-04 00:47

新台幣開盤貶值0.8分 之後止貶轉升

2020-02-04 09:16

銀行拚整併 打造國際金融中心

2020-02-04 00:43

兩樣情？私幼家長不能請防疫照顧假 勞部：請家庭照顧假

2020-02-04 16:13

武漢肺炎延燒／杭州封城 波及鴻海網通廠

2020-02-04 14:35

防武漢肺炎需求增 經濟部：口罩原料供貨2月底前無虞

2020-02-04 19:14

美國空調暖通製冷大展 台達秀樓宇自動化整合實力

2020-02-04 09:16

因應武漢肺炎疫情 台糖酒精日產能提升5成

2020-02-04 15:37

請防疫照顧假 這些銀行給薪水

2020-02-03 22:47

杭州也封城！經部：台商投資495件 共23.66億美元

2020-02-04 12:20

名家觀點／續修公司法 三面向著手

2020-02-04 01:36

和泰產董座 張永固出任

2020-02-04 00:47

急單七休一鬆綁 口罩廠適用

2020-02-03 23:29

鄭州半封城？鴻海集團聲明：2/10復工目標不變

2020-02-04 19:06

因應武漢肺炎 金管會要求銀行採取三項緊急措施

2020-02-04 18:52

大陸延後開工 業者：PC供應問題不大

2020-02-04 01:20

華南金子公司大換血 呂金火代理華南永昌投信董座

2020-02-03 23:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top