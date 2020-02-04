PGO 推出中部電動機車旗艦據點

電動機車市場正熱，更是許多年輕族群的首選。PGO智慧電車彰化金馬門市是PGO中部最大的電車展示門市，目標就是要滿足當地居民在體驗服務中，也能有賓至如歸的感受。

PGO公司指出，金馬門市近百坪的展示空間與獨立規劃設計的維修工作區，時尚的氛圍及齊而劃一的陳列擺設，加上門市人員可愛微笑，正是揀選精品、挑選好車、好服務的消費者最佳首選。

位於彰化金馬路不但是中部最大的電車展示門市，更是PGO以頂級汽車的服務標準為概念所設計的智慧電車門市，運用『Loft風格』這樣的一種空間設計，不僅在整體氛圍上較有流通性與遼闊感，搭配莫蘭迪復古路線，展售空間大且環境舒適，充分展現專屬於彰化金馬門市的自我特色。門市內提供最美智慧電車PGO Ur1的全車色展示，為滿足消費者多樣化的賞車需求，彰化金馬門市在客休空間的設計上相當用心，二樓打造專屬VIP的獨立休憩區，並提供咖啡、氣泡水飲品項目，以及Wifi無線網路及手機充電座等服務。

傳承過往銷售PGO的經驗，店長曜哥特別分享讓他印象深刻的小故事。

他說道「去年底，還沒正式開幕的施工期間，好幾位騎著PGO的客人騎著不同款式的車特地來給我們加油，不約而同的都表達他們對PGO智慧電車的期待，希望我們能像過往做出最好的車與最好的服務，因為PGO有著如同家人陪伴到處趴趴走的回憶。」從這樣的小故事，讓我們深感PGO所傳遞的不單是服務的溫度，更是讓顧客忠於品牌原味的具體成果。對消費者來說，機車不再只是交通工具，乘載的是重要回憶，而這都要歸功於「堅持品質、服務第一」的核心價值，PGO才能夠繼續陪伴消費者成長。

在售後服務方面，彰化金馬門市引進快速全新GDS電腦檢測及PGO原廠維修相關設備，加上堅強的服務工程師及專業的銷售業務，讓門市銷售團隊在專業展現上更加如虎添翼，提供客戶最好的服務。