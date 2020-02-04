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返國台商成武漢肺炎第11例確診！ 陳時中落男兒淚

即日起曾載確診或疑似武漢肺炎病例 郵輪不得停靠

國產署都更宅標售 一戶僅加價500多元得標

2020-02-04 19:31經濟日報 記者翁至威／台北即時報導

國產署去年最後一批公告的都更宅標售今（4）日開標，51戶都更宅共標脫14戶，標脫率為27.45%，表現堪稱亮眼。國產署北區分署表示，此次共標脫萬華區萬喆四戶、大安區耕曦一戶、大同區永德言葉九戶，其中萬喆有一戶僅較底價加價500多元就順利標脫。

北區分署表示，此次共標售耕曦、永德言葉、明日博、萬喆、碧湖君鄰及忠泰鳳磐等六處51戶，其中僅耕曦四戶店面、永德言葉17戶有調降價格，其餘皆維持前次標售價。

不過，耕曦四戶店面雖降價，這次仍未標脫，反而是未降價的五戶住宅中，順利標脫了一戶，溢價率為0.75%。耕曦雖位於師大商圈，有區位優勢，然而單價仍偏高，每坪仍在百萬以上，市場期待再降價的氣氛濃厚。

同樣有降價的永德言葉，則順利獲市場青睞，列標的17戶中標脫了九戶，溢價率在0.06%至3.89%之間，由於鄰近捷運雙連站、學區，生活機能不錯，過去幾次標售成績亮眼，這次也成功吸引買家目光，這次標脫後僅剩八戶。

此外標脫的14戶中，萬喆有一戶，僅較底價加價557元就得標，溢價率換算過來幾乎是零；另外溢價率最高的也是萬喆，得標者以18,888,888元搶下，較底價高出100萬元左右，溢價率約為5.64%。

值得注意的是，受到關注的都更豪宅「明日博」17戶，這次仍全數流標，主要仍因市面上成屋多，標售價格對買家而言較無吸引力，再加上地點位於高架橋旁，在風水上有「攔腰煞」問題，也導致買家卻步。

官員表示，預計2月底會再公告今年第一批都更分回宅標售。這次未能標脫的明日博17戶、碧湖君鄰二戶、耕曦八戶、永德言葉八戶、萬喆一戶、忠泰鳳磐一戶，合計37戶，都將維持此次底價再度列標；此外還會再加上首度列標的板橋昇陽文薈六戶，合計七處43戶，都會在2月底公告，預計3月底開標。

都更國產署

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