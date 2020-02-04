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返國台商成武漢肺炎第11例確診！ 陳時中落男兒淚

即日起曾載確診或疑似武漢肺炎病例 郵輪不得停靠

抗武漢肺炎 《科學人》雜誌總編號召台科學家串聯

2020-02-04 19:21經濟日報 記者陳書璿／即時報導

武漢肺炎持續擴散，為阻絕疫情擴大並增強台灣防疫實力，《科學人》雜誌總編輯李家維號召台灣各界專家學者，於今（4）日舉辦「對抗武漢肺炎 台灣科學家串聯行動」會議，研擬科學抗疫相關對策，希望政府單位應在本週盡快成立中央研究小組，以因應目前的緊急現狀。

國家衛生研究院、台灣大學、中央研究院基因體研究中心、國防醫學院預防醫學研究所等，專家學者齊聚一堂，針對疾病檢測方法、疫苗製作、藥物合成等方面分析現況，同時提出解決辦法並研擬實際行動，期能發揮台灣科學家的最大力量。會議結束後隨即召開記者會，向社會大眾發表會議成果。

台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，希望政府找到有力的領導者來帶領科學界對抗武漢肺炎，並提供更充足的疾病相關經費，才能有效對付疫情，安定民心。

台灣大學副校長張上淳表示，台大已成功培養出2019新型冠狀病毒，未來也會在疾管署的監督下與國內專家合作進一步拓展研究成果。關於如何檢驗病毒，台灣大學醫學院醫學系主任盛望徽則宣導，若民眾有發燒或呼吸道症狀，可至11家指定冠狀病毒檢驗醫療院所合約實驗室接受檢驗及治療，並能在24小時內獲得檢驗報告。

中央研究院基因體研究中心研究員馬徹認為，針對此類新型感染症，最有效的防治方法是發展疫苗，但生產去活性疫苗需要極高的安全防護等級，且可能產生抗體依賴性增強反應，因此可思考利用病毒表面的特殊醣蛋白，以安全性較高的重組抗原方式來設計分子疫苗。而在國內的疫苗研發進度上，國光生物科技股份有限公司研發主管冷治湘表示，國光生技在春節之前就已啟動疫苗研發工作，但仍需較長的研發時間。

國家衛生研究院副院長司徒惠康強調，面對現在的疫情狀況，研發快速有效的篩檢試劑非常重要。其中一個重要手段就是發展「單株抗體」。在2003年SARS盛行期間，國防醫學院預防醫學研究所與國家衛生研究院就曾合作產製適合的單株抗體。這些抗體經日前分析，已發現具有中和2019新型冠狀病毒的潛力，若能進一步驗證其辨識此病毒的能力，將可用以發展檢測試劑。

而在藥物研發方面，國家衛生研究院感染症與疫苗研究所研究員劉士任建議，在緊急情況下，可利用抗病毒的馬血清來做為治療方法。國家衛生研究院生技與藥物研究所徐祖安教授也建議可採取老藥新用策略，在既有藥物名單中尋找具有抑制病毒能力的藥物。

科技部生命科學研究發展司司長陳鴻震表示，政府長年持續推動新興感染症相關專案，在武漢肺炎爆發之前，科技部就已同意推動最新一期的新興感染症研究計畫，能將武漢肺炎列為研究重點，投入更多相關資源。

疫苗台灣大學肺炎武漢肺炎

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