觀光業者疾呼已到存亡臨界點 需政府大力關切與紓困

武漢肺炎疫情重創觀光各相關產業，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁今（4）日表示，疫情影響情況愈來愈嚴重，消費者已取消到5月份的行程了，多數業者及其所支撐的員工家庭已到存亡的臨界點，深需政府各相關部門的大力關切與紓困。

蕭博仁說，自WHO公告「2019新型冠狀病毒（俗稱－武漢肺炎）」正式確立後，隨著春節前夕中國大陸疫情擴散，台灣的旅遊業無論是長線、短線、inbound、outbound、國旅都在取消，此間消費者除了近期的遊程取消外，也已預先取消到近5月份的旅遊行程了，影響越來越大。

他指出，目前疫情看不到盡頭，雖交通部於1月30日已回應有五項旅行業補助方向，但目前尚未看到明確的方案內容，其中尤其是(1) 大陸人士來台的簽證費退費問題，暨已強制陸客不得來台，那先前收取的簽證費應該退回給旅行社；(2) 陸客強制離境及大陸強制暫停出團的旅行社墊付款，因政府防疫強制規定衍生的費用，應由政府支付，目前是請旅行社墊付，此應限期內要償還業者；(3) 航空公司及旅館所收取三月份後的訂金都仍不可退，對此希望政府更強力介入及要求相關業者馬上提供退訂金或延轉訂金的方案。

除了補助方案、救援機制的落實外，業者也期朌政府單位提早規劃國內外行銷方案，透過媒體讓全世界了解台灣是一個防疫無漏洞、旅遊好去處的地方；讓國人了解世界各國疫情緩解後，鼓勵大家走出去旅遊，並同時推出國內外旅遊刺激方案。