親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

返國台商成武漢肺炎第11例確診！ 陳時中落男兒淚

即日起曾載確診或疑似武漢肺炎病例 郵輪不得停靠

觀光業者疾呼已到存亡臨界點 需政府大力關切與紓困

2020-02-04 19:08經濟日報 記者楊文琪／即時報導

武漢肺炎疫情重創觀光各相關產業，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁今（4）日表示，疫情影響情況愈來愈嚴重，消費者已取消到5月份的行程了，多數業者及其所支撐的員工家庭已到存亡的臨界點，深需政府各相關部門的大力關切與紓困。

蕭博仁說，自WHO公告「2019新型冠狀病毒（俗稱－武漢肺炎）」正式確立後，隨著春節前夕中國大陸疫情擴散，台灣的旅遊業無論是長線、短線、inbound、outbound、國旅都在取消，此間消費者除了近期的遊程取消外，也已預先取消到近5月份的旅遊行程了，影響越來越大。

他指出，目前疫情看不到盡頭，雖交通部於1月30日已回應有五項旅行業補助方向，但目前尚未看到明確的方案內容，其中尤其是(1) 大陸人士來台的簽證費退費問題，暨已強制陸客不得來台，那先前收取的簽證費應該退回給旅行社；(2) 陸客強制離境及大陸強制暫停出團的旅行社墊付款，因政府防疫強制規定衍生的費用，應由政府支付，目前是請旅行社墊付，此應限期內要償還業者；(3) 航空公司及旅館所收取三月份後的訂金都仍不可退，對此希望政府更強力介入及要求相關業者馬上提供退訂金或延轉訂金的方案。

除了補助方案、救援機制的落實外，業者也期朌政府單位提早規劃國內外行銷方案，透過媒體讓全世界了解台灣是一個防疫無漏洞、旅遊好去處的地方；讓國人了解世界各國疫情緩解後，鼓勵大家走出去旅遊，並同時推出國內外旅遊刺激方案。

蕭博仁強調，旅遊業自陸客限縮影響、航空業罷工事件、航空業倒閉案、到現今的疫情影響，旅行業受害最深，在此多數業者及其所支撐的員工家庭存亡的臨界點，深需政府各相關部門的大力關切與紓困。

旅行業者疾呼，疫情影響情況愈來愈嚴重，消費者已取消到五月份的行程了，多數業者及其...
旅行業者疾呼，疫情影響情況愈來愈嚴重，消費者已取消到五月份的行程了，多數業者及其所支撐的員工家庭已到存亡的臨界點，深需政府各相關部門的大力關切與紓困。觀光局提供
分享

疫情陸客旅行社

延伸閱讀

旅行社苦日子 要放無薪假

暑假延後兩周 旅行業者支持：防疫要緊

退訂不斷...觀光無薪假海嘯 2周後估影響萬...

獨／武漢肺炎疫情延燒 觀光業開工迎無薪假

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

武漢肺炎疫情衝擊擴大 高速公路服務區業績也受影響

2020-02-04 19:02

台灣防疫新措施 中港澳郵輪禁靠港

2020-02-04 20:31

熊讚與學姐黃瀞瑩現身新東陽 邀民眾吃元宵、逛燈節

2020-02-04 18:56

統一集團出招！全新複合通路「Simple-Fit」近期開幕

2020-02-04 18:54

台灣科學家串聯 籲成立防疫研究小組

2020-02-04 18:37

瑞智全年拚銷售量二千萬台目標不變 後十個月加碼投產

2020-02-04 18:30

因應武漢肺炎疫情 台糖酒精日產能提升5成

2020-02-04 15:37

統一企業集團Simple-Fit複合通路 今日啟動

2020-02-04 14:53

4案入帳 國揚今年營收補

2020-02-04 14:35

無懼疫情／機械公會理事長看好今年產業年增5~10%

2020-02-04 14:35

中天董事長潘祖蔭傳月底離職 恐影響換照審查

2020-02-04 14:28

機械公會理事長柯拔希：疫情對機械產業影響有限

2020-02-04 13:10

武漢疫情反帶來商機 和和機械看好今年還要成長10%

2020-02-04 11:39

高階傷口敷料需求大增 南科廠商搶攻新市場年成長六成

2020-02-04 11:19

長榮、華航 大砍兩岸航班

2020-02-03 23:35

1月車市掛牌 減10%

2020-02-03 23:03

策略行銷／黃銘賢…守護品牌價值 寫平價精品咖啡傳奇

2020-02-03 22:56

商業興觀點／推動清真認證 搶穆斯林商機

2020-02-03 22:55

創新實戰／拉高失敗報酬率

2020-02-03 22:55

管理講堂／謹言慎行 領導守則

2020-02-03 22:55

旅行社苦日子 要放無薪假

2020-02-03 04:38

觀光業生死之戰 中市遊覽車公會理事長：3月疫情是關鍵

2020-01-29 16:15

捷安特千金劉麗珠 變身成YouBike教母改變民眾通勤習慣　

2020-01-20 16:11

奧斯汀寢飾驚賣會登場 強推奈米陶瓷智慧機能纖維

2019-12-27 18:43

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

供應吃緊 被動元件喊漲

2020-02-04 01:26

守在武漢同進退 土銀六行員捨棄返台機會

2020-02-04 13:03

防疫照顧全薪給假 企業表態

2020-02-03 23:31

600億綠電投資大潮 來了

2020-02-03 23:07

醫療險理賠武漢肺炎嗎？3大關鍵決定命運…

2020-02-04 10:00

電阻搶手 國巨、大毅受惠

2020-02-04 01:25

開發金總經理王銘陽退休 3月4日生效

2020-02-04 15:50

鴻海如因疫情延長陸廠停工 消息人士：恐影響出貨

2020-02-04 02:28

中天董事長潘祖蔭傳月底離職 恐影響換照審查

2020-02-04 14:28

疫情發酵／農產內外銷受阻 短期水果、葉菜類重損

2020-02-04 00:57

杭州封城 台商企業嚴陣以待

2020-02-04 13:22

長榮、華航 大砍兩岸航班

2020-02-03 23:35

匯市爆量貶值…人民幣貶破7 台幣跟著溜滑梯

2020-02-04 00:36

經部公布多國口罩價量 掛保證一個月後日產能拚千萬片

2020-02-04 16:54

新台幣保單利率 守住2字頭

2020-02-03 23:42

賀鳴珩：台股投報率高 要退休就要買股票

2020-02-04 15:00

中央出手調產能 台酒酒精3月鋪貨全台藥局

2020-02-04 18:03

代工廠首家！金寶、泰金寶宣布員工請防疫照顧假給半薪

2020-02-04 11:28

去年大賺 新制勞退基金 人均分紅2.2萬

2020-02-04 00:55

台灣1月口罩進口年減逾1成 9成3仰賴中國

2020-02-03 21:18

名家瞭望／杜芙若：中國、印度成長減速的背後…

2020-02-04 01:46

疫情攪局 華碩電競手機缺貨

2020-02-04 01:21

台積電員工請防疫照顧假 擬給半薪

2020-02-03 21:43

龍巖李世聰 解任彰銀董事

2020-02-04 00:47

新台幣開盤貶值0.8分 之後止貶轉升

2020-02-04 09:16

銀行拚整併 打造國際金融中心

2020-02-04 00:43

兩樣情？私幼家長不能請防疫照顧假 勞部：請家庭照顧假

2020-02-04 16:13

武漢肺炎延燒／杭州封城 波及鴻海網通廠

2020-02-04 14:35

防武漢肺炎需求增 經濟部：口罩原料供貨2月底前無虞

2020-02-04 19:14

美國空調暖通製冷大展 台達秀樓宇自動化整合實力

2020-02-04 09:16

因應武漢肺炎疫情 台糖酒精日產能提升5成

2020-02-04 15:37

請防疫照顧假 這些銀行給薪水

2020-02-03 22:47

杭州也封城！經部：台商投資495件 共23.66億美元

2020-02-04 12:20

名家觀點／續修公司法 三面向著手

2020-02-04 01:36

和泰產董座 張永固出任

2020-02-04 00:47

急單七休一鬆綁 口罩廠適用

2020-02-03 23:29

鄭州半封城？鴻海集團聲明：2/10復工目標不變

2020-02-04 19:06

因應武漢肺炎 金管會要求銀行採取三項緊急措施

2020-02-04 18:52

大陸延後開工 業者：PC供應問題不大

2020-02-04 01:20

華南金子公司大換血 呂金火代理華南永昌投信董座

2020-02-03 23:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top