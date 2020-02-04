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新加坡出現首宗本土感染武漢肺炎 增至24例確診

口罩之亂，與人道無關——從經濟分析出口管制

武漢肺炎疫情衝擊擴大 高速公路服務區業績也受影響

2020-02-04 19:02經濟日報 記者楊文琪／即時報導

武漢肺炎疫情重創航空、觀光相關產業，連高速公路服務區人潮也受到影響，據交通部高速公路局統計，今（2020）年春節期間個服務區營業額，較去年同期下降近4.8%，高公局官員說，隨著疫情的擴大，從大年初二（1月26日）開始迄今，車流量便明顯減少。

據高公局統計，今年農曆春節連假期間，服務區營業總收入2億1,899餘萬元，來客數近145.3萬人次，相較去（2019）年春節假期營業額平均下降近4.8%，來客數平均下降近8.9%。

高公局業務組組長劉逢良今（4）日指出，今年春節期間主要受天候及台61線通車的影響，加上武漢疫情在春節期間不斷延燒，國內確定病例數增加，讓國人繃緊神經，出門意願受到影響，故服務區的來客數與營業額都較去年下降。

不過，在各服務區中，關西服務區因新契約重新完成裝修，營運業者新東陽食品引進韓國人氣產品專櫃，春節期間營業額衝高到2,193萬元，春節連假營業額仍微幅成長1%。

此外，營業額長期居各服務區之冠的清水服務區，因3樓日本美食天堂專區於年前開幕，日式風味餐飲（如日本拉麵、壽司）及伴手禮產品（如北海道巧克力）頗受用路人喜愛，春節期間創造482萬元佳績，占清水服務區營收比重11.8%。

而蘇花改全線通車開幕的蘇澳服務區，春節期間提供中途休憩行旅服務，加上營運廠商全家便利商店引進宜蘭、花蓮地區在地知名品牌櫃位，每天進入服務區車輛多達五、六千輛次，有效吸引民眾消費，七天假期達到786萬元的營業收入，平時也有100萬元的營業額，是過去營運業者的三倍。

劉逢良說，目前疫情仍在延燒，高速公路車流量從大年初二開始就明顯減少，現在也沒有回升的跡象，對各服務區的來客數、營業額多少都會有影響。

武漢肺炎疫情重創航空、觀光相關產業，連高速公路服務區人潮也受到影響，今年春節期間...
武漢肺炎疫情重創航空、觀光相關產業，連高速公路服務區人潮也受到影響，今年春節期間營業額較去年同期下滑。　記者楊文琪／攝影
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