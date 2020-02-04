疫情衝擊農產品外銷 東森購物響應助小農

武漢肺炎疫情持續延燒，民生消費等經濟活動停滯，也波及台灣農產品，出口數量大輻下滑。目前正值鳳梨釋迦盛產季節，仍有4,000噸待銷，為避免造成出口衝擊，農委會已研議強化內、外銷因應措施，更邀集國內電商平台業者共商對策。東森集團總裁王令麟表示，東森購物將率先響應，不計成本幫助台灣農民銷售，以實際行動助在地小農渡過難關。

武漢肺炎疫情爆發後，導致中國大陸內需市場緊縮，影響旅遊、零售、餐飲等各行業經濟，也使台灣農產品連帶受到衝擊。根據行政院農委會2019年農業統計資料顯示，我國出口至中國大陸的前十大農產品中，正值產季的鳳梨與釋迦位居第六、七名，屬出口大宗項目，近日因受武漢疫情影響，讓台灣農民倍感頭痛。

為避免疫情嚴重影響農產品出口，農委會除持續關注外，同時也已預擬配套措施，將從提高行銷、拓銷補助、輔導內銷及紓困措施等各方面來協助，而提出紓困方案的其中一環，就是找來國內電商業者一起合作加速銷售，若民眾擔心疫情不想出門，可透過網路訂購方式，方便且順利採買。

過去多次與農委會合作力挺在地小農的東森購物，每次開賣就引起話題，不僅被秒殺搶光，銷售所得更是全部回饋給農民，此次也將率先響應，表示旗下電視購物、購物網等通路將積極配合全力支援，協助農民賣滯銷之水果、農產品，盼再度發揮平台影響力，號召近千萬會員的利力量一起發揮愛心，幫助台灣農民渡過難關。

東森購物力挺在地小農不遺餘力、銷售成績輝煌，曾協助新竹縣峨眉鄉賣滯銷桶柑，訂購爆量到農會沒紙箱裝，總計共售出36萬顆桶柑；雲林高麗菜愛心義賣40分鐘售出超過1萬7,000顆；義賣屏東高樹鄉善導書院的金鑽鳳梨，首播秒殺賣出共3,000顆；高雄美濃北蕉於開賣33分鐘宣告12噸全數完銷；特選外銷等級台中東勢茂谷柑售出逾6,000公斤。