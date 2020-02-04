熊讚與學姐黃瀞瑩現身新東陽 邀民眾吃元宵、逛燈節

元宵節於2月8日即將到來，台北市最萌的吉祥物熊讚與學姐黃瀞瑩特別來到新東陽忠孝門市，與市民一同搖元宵，除了邀請民眾來新東陽搖元宵拿熊讚元宵限定提袋外，也歡迎大家到台北燈節玩，體驗最具台北風味的元宵燈會。

北市觀光傳播局長劉奕霆表示，今年熊讚與新東陽兩大品牌聯名合作，推出「熊讚x新東陽」元宵限定提袋，凡2月1日至8日期間至新東陽舞元宵指定門市/專櫃現場購買10入以上元宵，即贈送新東陽熊讚元宵限定提袋一個。

另外，在指定門市也有舉辦傳統技藝-手工拖拉元宵活動，現場除了有專業師傅示範外，也開放學童團體免費報名體驗古法手搖元宵，透過體驗活動希望可以讓民眾更加了解中華傳統美食文化。

黃瀞瑩說，去年也有在新東陽武昌門市搖過元宵，有了上次的經驗，這次搖起元宵特別得心應手，今年新東陽加入最潮奶茶口味元宵，而且搖完元宵後還可獲得一個熊讚元宵限定提袋，比往年有更多豐富的活動體驗，也希望大家來搖元宵逛燈節。

這次觀傳局也將在台北燈節推出限量熊讚零錢包，現場還有熊讚造型止滑墊、車門保護片、多用途掛勾，以及熊讚造型迴紋針等多項周邊產品，讓大家逛得過癮、買得開心。

觀傳局指出，2020年台北燈節將從2月8元宵節至2月16日一連九天在東、西兩大主場舉行，在鼠年讓大家從熟悉的洞穴中走出來，到彼此的場域闖蕩玩耍，讓民眾從「觀賞者」的角色，轉換成自己說自己故事的「參與者」，自己就是慶典的主角，穿梭在台北東西區，「一起」體驗見證真正的臺北，讓台北燈節成為充滿感動與回憶的城市品牌活動。想知道更多有關2020台北燈節的最新消息，請上活動官網查詢(http://2020.lanternfestival.taipei)。