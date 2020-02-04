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統一集團出招！全新複合通路「Simple-Fit」近期開幕

2020-02-04 18:54經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

統一企業集團今（4）日公布新店型，首度結合旗下飲食、保健、運動等三大事業體，提出全新的生活提案Simple-Fit，訴求透過全台7-ELEVEN、康是美、BEING fit，提供消費者所需的營養美食、保健選擇及簡易運動，打造兼具「美味、保健及訓練」的全新複合通路。

統一指出，Simple-Fit是一種生活態度，期望透過在全台的7-ELEVEN、康是美及BEING fit門市，讓消費者從日常生活中，輕鬆選擇適合自己的飲食、運動及保健觀念。

其中，7-ELEVEN對2020年新生活飲食四大趨勢：健身飲食、年輕新世代、多樣化組合購需求、夯減醣優質蛋白，推出相關商品，提供給消費者能輕鬆掌握的營養菜單，讓早、午餐，亦或運動前後，均能便利找到合適自己的飲食，輕鬆Fit。

康是美也特別設立Simple-Fit主題專區，並由專業藥師針對不同需求的消費者，進行體內環保的護理規劃，推出3大功能分類：順暢系、高纖維、代謝系，共計有5項新品與30項熱銷商品優惠，讓消費者可以輕鬆、簡單的找到自己所需的商品。

BEING fit 與BEING sport除了由專業教練依顧客量身規劃課程，結合科學化訓練，有效率的型塑健康體態外，更針對Simple-Fit生活提案，搭配多元飲食的運動菜單。

此外，統一企業瑞穗鮮乳、AB優酪乳、新感覺、晨光土司、統一藥品、博客來、21世紀風味館等均啟動集團行銷活動，提供便利的一日生活圈。同時，Simple-Fit概念店也將在近期開幕，呈現嶄新的複合門市。

統一集團出招！全新複合通路「Simple-Fit」概念店近期將開幕。 圖／統一提...
統一集團出招！全新複合通路「Simple-Fit」概念店近期將開幕。 圖／統一提供
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