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台灣科學家串聯 籲成立防疫研究小組

2020-02-04 18:37台灣醒報 記者呂翔禾╱台北報導

由科學人總編輯李家維（中）號召下，台灣許多科學家串聯，要求政府儘速成立研究小組，...
由科學人總編輯李家維（中）號召下，台灣許多科學家串聯，要求政府儘速成立研究小組，分配研發、生產資源。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
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「希望透過成立研究小組，增加台灣防疫整合能力！」由科學人總編輯李家維帶頭串聯20多位科學家，呼籲政府成立防疫研究小組，並撥給小組特別預算，讓國內在藥物、疫苗等方面進行整合與分配研究工作。被問到如果無法加入WHO，是否會影響研發資訊獲得？國家衛生研究院院長梁賡義表示影響不大。

應變小組可做分工

李家維感嘆，台灣其實政府、學界與產業在面對武漢肺炎都有資源與技術，但是很多科學家鑑於沒有單位對這些資源進行整合、分配，於是請他出馬，召集許多學者、官員召開會議，針對各產業能做什麼進行討論。

以國衛院為例，就有SARS、MERS的病毒基因的資料，中研院有足夠的學術資料跟技術，國內藥廠也都在努力，但是卻缺乏有力的統合小組，針對藥物、疫苗生產進行分配，因此在會議後，跟專家們交流收穫很多，但是心裡還是覺得不安，因此希望政府能在1周內成立研究小組，整合資源。

產官學整合防疫

台大副校長張上淳表示，台大醫院已經將病毒株分離成功，這對於後續藥物或是疫苗的研發都非常重要，台灣目前有14個醫療機構與學術單位可以對病毒進行檢測，目前對病毒的研究有很好的開始，希望民眾可以放心，只要減少出入公共場合為主，健康的人也不需全程攜帶口罩。

「坐在張教授旁邊讓我感到很安心。」國衛院副院長司徒慧康笑說，經過實驗國衛院發現，從SARS、MERS到這次的武漢肺炎，其實基因的相似度非常高，可以利用以前的藥物先進行試驗、修正。國衛院研究員徐祖安也提到，國外治療HIV常用的雞尾酒療法也是病情惡化時可以研究的好方法。

中研院基因體研究中心研究員馬徹提到，疫苗的研發會需要比較久的時間，不過如果疫情進入比較危急的狀態，可以透過馬血清製作抗體作為快速生產藥物方法，施打在重症病人上做緊急應變。

防疫不因沒WHO受阻

媒體曾報導武漢病毒有人為基因改造的可能，馬徹則澄清，由於該科學家當初採用的方法得到的結果可能性太多，並沒有直接證據說明武漢病毒經過人為基因改造，該印度科學家論文隨後也被撤下，請大家不用擔心。

另外，被問到台灣無法加入WHO是否會影響防疫小組的資訊取得，國衛院院長梁賡義表示，現在資訊流通，防疫資訊可以跟國外藥廠、學術單位交流獲得，在藥物、疫苗研發上不易因為沒加入WHO而落後。

【更多精采內容，詳見

疫苗WHO武漢肺炎中研院

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