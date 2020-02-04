瑞智全年拚銷售量二千萬台目標不變 後十個月加碼投產

全球第四大壓縮機大廠瑞智精密 (4532)副董事長劉金錫指出，大陸工廠10日復工，但需要省批合格才能復工，若延至15日復工，因缺乏來自大陸零組件供應，台灣觀音廠的產線恐會斷線，幸好觀音廠以外銷美國客戶，庫存可撐二個月。他說：「全年拚銷售量二千萬台目標不變，後十個月將會加碼投產。」

劉金錫表示，春節期間成立防疫小組，由他擔任防疫最高指揮官，每天針對員工健康、採購、生產、銷售等進行會報，所幸目前約近6,000名員工沒有一個得到武漢肺炎，最高防疫指導原則是讓員工保有健康，不允許有狀況的員工進入工廠作業。

他說：「在大陸有青島、九江、惠州三座工廠，表定本月十日復工，但需要省批有防疫合格才能復工，一旦延至15日的話，來自大陸的馬達、幫浦研磨零件等，供應將會中斷，台灣觀音廠年產200萬台壓縮機的產線，將被迫停工。」

劉金錫強調，必要的話，觀音廠所需的零件將不惜採取空運來台。此次武漢肺炎影響層面很廣，預計在復工之後，需要一至二周才會恢復正常。