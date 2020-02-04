創業家2020年首波公益活動 與心路基金會合作

創業家兄弟積極拓展公益深度及廣度，並深入瞭解弱勢族群的需求，今（4）日宣布攜手長期深耕智能障礙者服務的心路基金會，啟動2020年首波公益獨家合作，即日起於旗下生活市集正式上架「心路x柴語錄限定晴雨傘」，同步於站上「公益專區」進行銷售推廣，售出所得將全數支持心路基金會，期望吸引更多消費者關注公益機構與商品，首波預計上架3,500支。

心路基金會以智能障礙、自閉症、唐氏症、腦性麻痺或其他伴隨有智能障礙之多重障礙者為服務對象，並以「成就智能及發展障礙者最大可能」為使命，從0-6歲的早期療育，到18歲以上成年身心障礙者之職業重建、日間照顧、夜間住宿、社區支持服務、安老服務等，皆提供完整的專業支持，每年更平均服務5,000位心智障礙者。

生活市集自2019年聖誕檔期首次協助心路基金會上架公益商品「心路歡樂聖誕手工皂禮盒」、「心路基金會蛋捲聖誕禮盒」等，今年再度與心路基金會限量合作推出「心路x柴語錄限定晴雨傘」義賣，今年本活動唯一電商銷售通路，義賣商品由知名插畫家「柴語錄」公益聯名，加入可愛暖心柴犬元素，單支249元，購買最大組數最低單支190元有找。

創業家兄弟總經理廖家欣表示，做為電商通路平台角色，近年來積極擴大公益服務，免費提供上架銷售平台，不收取上架費、成交不抽成，所得全數支持公益機構，並協助商品銷售推廣作業，去年中首度成立常態性公益專區，全面提升公益商品規模，2019下半年公益銷售金額較上半年大幅成長超過90%。