不敢去健身房 PChome健身商品熱賣

受武漢肺炎疫情影響，加上年後氣溫驟降，民眾外出意願降低，居家運動潮興起，帶動居家健身器材買氣持續發燒，促進窈窕保健品的選購熱潮。

PChome 24h購物觀察，居家健身器材中，以能幫助「雕塑體態」、「增肌減脂」的商品為消費者的選購趨勢，因近年來重訓人口增加，重訓器材銷量較往年成長30%，適合個人鍛鍊的啞玲、TRX等商品相當受市場青睞，且能幫助放鬆肌肉、伸展筋膜的舒緩器材銷量更較往年翻倍成長。

此外，防疫窩在家追劇配零食，易使體重上升，因此帶動相關代謝瘦身健康食品的買氣持續熱絡，像是能維持消化道機能的益生菌類商品買氣最高，而可提高新陳代謝的梅精錠也是近期的話題商品，補充保健食品對抗脂肪成為懶人瘦身法的重要環節。

PChome 24h購物進一步觀察近期熱銷商品，為加強防疫，許多民眾減少至公眾場所，降低了上健身房的次數，因此居家健身器材熱賣，且多功能、易收納、靜音效果佳的器材為熱銷趨勢，其中，「BLADEZ 可調式啞鈴」能依個人訓練強度調整重量，且直覺式調整省時又省力，成為重訓器材中的熱賣商品。跑步機與飛輪車也是相當熱門的選擇，「輝葉 Werun小智跑步機」、「WELLCOME 好吉康飛輪健身車」除了功能齊全、簡約時尚外，在家隨時都能享受運動的特色，相當受到消費者喜愛。「BE G1震動按摩槍」擁有4款專業按摩頭，且配備AI智能斷電設計，能提供完善的筋膜放鬆體驗，也是許多消費者的運動後的放鬆必備好物。

窈窕保健食品中，以幫助消化代謝、降低體脂的商品最為熱銷，「台塑生醫舒暢益生菌」、「日本味王 SOD諾麗梅精錠」都是近期相當火熱的話題商品，名人代言推薦的保健食品也成為近期熱賣趨勢商品。