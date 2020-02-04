國泰世華銀攜手長榮及2通關網路公司 提供貿融電子驗證

國泰世華銀行今（4）日宣布即日起攜手長榮海運及國內兩家通關網路公司（關貿網路、汎宇電商），提供貿融交易資訊驗證服務。經客戶授權後，銀行即可為客戶省去繁冗貿易文件的提供程序，客戶僅需提供報關單或海運提單號碼，大幅改善傳統紙本作業所耗費的人力、物力成本，以及確認文件真實性的時間成本，開創銀行與客戶雙贏局面。

國泰世華銀行表示，面對快速成長的企業貿易融資需求，以及國際日趨嚴謹的洗錢防制措施，將與關貿網路股份有限公司與汎宇電商股份有限公司合作，於客戶授權後，即可經由具公信力的第三方通關業者，取得客戶進出口報關單資訊，做為貿融業務動撥的簡化憑辦文件。

目前國內廠商幾乎都是透過這兩家通關業者，對海關傳輸報關資訊，這將使國泰世華銀行得以充分掌握客戶台灣通關交易的報關資訊，成為招攬企業客戶一大助力。

同時，國泰世華銀行亦與長榮海運合作，即日起，出口商同意授權後，國泰世華銀行即可透過長榮ShipmentLink平台獲得海運提單資訊，便利辦理貿融業務動撥，客戶可享有專屬利費率優惠方案；出口商還可以線上填寫國泰世華銀行問卷，享有專人諮詢等利多服務。

國泰世華銀行表示，以往辦理貿易融資業務，除需請客戶花費時間提供大量的紙本貿易文件，如商業發票與海運提單等，銀行內部更耗費大量人力進行核實審查；此次跨界合作導入第三方業者交易資訊驗證，一舉為企業與銀行雙方提升作業效率，更可提高貿融交易真實性及防制洗錢的檢核力度。

國泰世華銀行近年大力推動貿易融資業務，並將業務觸角從台灣擴張至海外分行與子行；除在台灣導入供應鏈融資業務外，同步在大陸子行推出電子銀票、國內發票融資及應收帳款質押等業務。

2020年國泰世華銀行更瞄準越南及新加坡，將透過在地分行及「全球企網銀Global MyB2B」平台，整合創新數位服務，進一步擴大服務範圍，成為海內外台商跨境貿易的最佳合作夥伴。