機械公會理事長柯拔希：疫情對機械產業影響有限

台灣機械公會理事長柯拔希認為武漢疫情對於產業的影響有限，依舊看好今年機械業景氣。 記者黃淑惠／攝影 分享 facebook

台灣機械公會理事長柯拔希認為武漢疫情對於機械產業的影響有限，依舊看好今年台灣的機械產業年增率最少有5~10%成長率，看好剛性需求陸續出籠；同時也呼籲，在機械業景氣復甦同時，台幣要更有競爭力，必要緊盯鄰近國家匯率，台灣才能更有競爭力。

柯拔希認為，大家不用過度擔心疫情對於產業的衝擊，這是短期性的現場，不容易影響廠商的剛性需求，反而是美中貿易戰的波及較大，但美中貿易戰，經過一年來的去化，也已經消化的差不多，廠商也開始決定要原地擴廠還是到東協等市場擴廠，今年機械業的需求將會開始出籠。

柯拔希也指出，目前台灣的機械產業在中國設廠約300多家，其中湖北設廠的2家，但大部分的廠商生產的基地還是以台灣為主，就算擔心供應鏈的問題，短期內大部分的業者都有足夠的原料庫存，生產都不受影響。反而因為這波疫情，加速醫療相關產業推動產業升級，設備長期汰換的時間也會加快腳步。

根據各家機械同業提供的訊息，去年底到今年初接獲的訂單都比去年好，已經看到去年過度壓抑的需求開始顯現，年後也有不少客戶持續洽談新年度的訂單，長期來看設備調整、精進減少人力使用，已經是一個不可逆的趨勢。

柯拔希也再度呼籲，央行注意台幣匯率變化時，要多考量出口廠商的競爭力，尤其台幣跟鄰近競爭國家如日本、韓國及人民幣等，貶值的幅度不能差異太大，不然會立即損害到競爭力；尤其，今年是機械業景氣回春千載難逢好機會，要維持出口高CP值，台幣變化相當重要。