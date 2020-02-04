鼓勵女性投入科學研究 科技部協助打破天花板

台灣女性科學家逐年增加，比率已達35%，但沒有全數都拿到科技部計畫，科技部表示可能與懷孕、照顧家庭有關，除了放寬補助政策的年紀與年限限制，也將舉辦活動連續4年響應國際女性科學日。

投入科學不分性別，為了鼓勵女性持續投入科學研究，聯合國將每年的2月11日訂為國際女性科學日，台灣自2017年首度響應參與，至今已經邁入第4年。今天上午，科技部舉行啟動儀式，宣告今年女科日的系列活動正式開跑。

科技部政務次長謝達斌致詞時提到，女性在科學研究領域都有卓越的表現，在科技方面的貢獻不容小覷，然而在傳統觀念中，女性科學研究人才往往會遇到家庭與事業平衡的困境，而不得不放棄自己的職涯。在21世紀的此刻，女性投入科學研究領域並且一展長才已經是日常，根據科技部統計，台灣的女性科學家比率達35%，台灣科學家的男女比持續往1比1接近。

不過謝達斌也坦言，雖然台灣的女性科學家比率達35%，但只有23%的女性科學家拿到科技部計畫，造成這之間約12個百分點落差的主要原因，可能是女性科學家在職涯的過程中仍遇到了一些狀況，例如懷孕、照顧家庭，而必須離開科學研究場域。為了公平，同時支援這些女性科學家在未來能夠重返科學領域，科技部相關的補助政策也放寬年紀與年限的限制，讓女性不會受到太大的影響。

響應今年的國際女科日，科技部8日起推動一連串的科普活動，以及國研院下轄的太空中心、國震中心、國網中心及儀科中心參訪活動，同時邀請多位女性科學家走入校園，與高中女生分享研究與學習歷程，藉此鼓勵女性參與科學。

出席活動的清華大學物理系教授戴明鳳觀察，現在女性就讀生醫、資工、化學的比例逐年增加，而且在科學園區裡也有許多優秀的女性工程師。雖然現在女性仍然會因為懷孕或家庭因素而離開職場，但是由於她們自己過往豐富的學習經歷，因此投入家庭教育時，也會不斷鼓勵兒女學習科學相關知識，尤其對於女兒有更多的期待。

戴明鳳進一步表示，科學不是從高中開始接觸，希望能夠向下延伸到小學，讓小學生知道未來的世界是什麼樣子。她也以清大辦理的科普活動為例，許多父母會帶著小孩一起參與、互動，如果父母有相關的科學背景，透過這樣的活動也能增進親子互動與關係。