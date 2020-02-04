武漢疫情反帶來商機 和和機械看好今年還要成長10%

武漢肺炎影響全球經濟，台灣機械業也面臨衝擊，但是世界第二大、以製造雷射切管機、彎管機、切管機為專業的和和機械卻不受此影響，還視為再度擴張市占的商機。執行總經理羅嘉宇說，今年看好會比去年成長10%以上，且員工仍有4個月以上的年終獎金。

簡單來講，和和機械做的就是一切管子的製造機，例如許多轎車上用的排汽管、油管、椅背管等，近年汽車業因為未來走向不明，影響機械業景氣，但和和在5年前就看出電動車流行後，燃油車的許多管子會被取代，因此提早開發新產品，把觸角伸向航太、家俱和健康產業，包括美國國家航空暨太空總署、波音、俄羅斯的米格戰機、IKEA、力山、喬山等都是他們的客戶，但他們也是電動車新的管類製造機械的供應商，豐田、本田和特斯拉的供應商等都是他們的客戶。

中美貿易戰去年讓台灣機械業全年產值衰退16%，但和和機械卻逆勢成長14%，並維持連續5年營業成長，年終獎金依照職務及職等的不同，從基本的4個月起，到8個月，在機械產業中顯得特別難得。

和和機械由董事長林志遠創立，至今有41年的歷史，產值從最初兩年的慘淡經營，到現在已是集團年產值超過20多億元的公司，且除了傳統機械，並早在2007年時就跨足光電產業，是全球第一家切入3D光纖雷射切管機的公司，最近更和歐洲技術合作雷射切割機 ( 鈑材 )，在南崗工業區投資10億元建置新廠，在光電產品線中增加了生力軍。

最令人感動的是，和和機械照顧員工不遺餘力，他們在台中精密機械園區內打造了3棟7層花園樓房做為員工宿舍，分別有套房及3房住家型式，且用低於市價5至8成的價格租或售給員工，且用0利息及5至 10年分期付款的方式來支付頭期款。營運總部也以人性化做規劃，不僅室內綠意盎然，還有員工運動中心可以讓員工在下班後打羽毛球、跑步，紓壓一天的壓力。