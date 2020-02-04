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武漢肺炎防疫 PChome 24h居家健身器材熱賣

2020-02-04 11:32經濟日報 記者蔡銘仁／即時報導

近期受武漢肺炎疫情影響，加上年後氣溫驟降，民眾外出意願降低，使得居家運動潮興起，不僅帶動居家健身器材買氣持續發燒，也促進窈窕保健品的選購熱潮。網路家庭（8044）旗下PChome 24h購物觀察，居家健身器材中，以能幫助「雕塑體態」、「增肌減脂」的商品為消費者的選購趨勢。

其中，因近年來重訓人口增加，重訓器材銷量較往年成長30%，適合個人鍛鍊的啞玲、TRX等商品相當受市場青睞，且能幫助放鬆肌肉、伸展筋膜的舒緩器材銷量更較往年翻倍成長。此外，防疫窩在家追劇配零食，易使體重上升，故適當搭配保健食品幫助體內循環，更能促進居家瘦身，也因此帶動相關商品的買氣持續熱絡。

進一步觀察近期熱銷商品，PChome 24h指出，為加強防疫，許多民眾減少至公眾場所，也降低了上健身房的次數，因此居家健身器材熱賣，且多功能、易收納、靜音效果佳的器材為熱銷趨勢；比如，「BLADEZ 可調式啞鈴」能依個人訓練強度調整重量，且直覺式調整省時又省力，宅在家防疫也能同時鍛鍊身體，成為重訓器材中的熱賣商品。

另外，在家防疫的同時也要防止發福，窈窕保健食品中，以幫助消化代謝、降低體脂的商品最為熱銷。PChome 24h舉例，如「台塑生醫 舒暢益生菌」具有九種複合益生菌、三種營養素，可幫助消化道機能，受到許多消費者的青睞，而「日本味王 SOD諾麗梅精錠」可調整體質且攜帶方便，也是近期相當火熱的話題商品。

武漢肺炎疫情不斷升溫，PChome 24h也說，除了站上洗手乳、乾洗手、漂白水等防疫用品熱賣，再加上疾管署陸續公布國內確診案例，更帶動日用品買氣飆升，日用品近一周銷量大幅成長40%。進一步觀察此波熱賣的日用品，為長期對抗疫情，紙尿褲及衛生紙出現囤貨現象；標榜「抗菌」清潔用品最受歡迎，多數相關商品近期銷量翻倍增。

BLADEZ AD32可調式啞鈴32kg 2支組。圖／網家提供
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綠的GREEN抗菌洗手乳買一送一組。圖／網家提供
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舒潔蓬柔舒膚抽取衛生紙100抽x20包x4串箱。圖／網家提供
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WELLCOME好吉康XR-G5二合一磁控飛輪健身車。圖／網家提供
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