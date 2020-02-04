裕隆蕭山區台幹暫不返回工作地 永彰杭州廠擬延遲開工

裕隆集團在中國蕭山地區有設廠，由於中國2月10日後才開工，目前正在了解相關防疫政策規定，未來會配合當地政府政策來復工；至於已經回過年的台籍幹部暫時不會返回工作地，目前用視訊跟當地連絡，或是到台北公司上班，這期間就算不能返回工作地，裕隆集團也正常給薪。

同樣在蕭山設廠的汽車零組件廠，目前永彰內部獲到的訊息，杭州還是屬於小區域的封閉式管理，所以永彰還在確認蕭山是否在小區封鎖範圍內，由於中國全部延後開工到2月10日才能開工，工廠也要等開工後申請複工，目前計畫延遲開工，實際情況仍確認中。