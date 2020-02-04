武漢肺炎疫情嚴峻 交通部研擬先救岌岌可危的觀光業者

武漢肺炎疫情持續升溫，交通部上周與觀光業者座談後，近日已向行政院報告觀光業者的訴求，由於多項紓困措施涉及其他部會權責，行政院將擇日分別與各部會討論，再決定提出什麼樣的紓困方案。據了解，因政府資源有限，交通部初步決定先搶救岌岌可危的觀光業者，將盤點因疫情受創最重、瀕臨倒閉邊緣的旅宿、旅行社、遊覽車等相關業者到底有多少。

據指出，交通部長林佳龍上周與觀光業者舉行座談，傾聽業者因疫情衝擊造成的困境，以及需要政府提供什麼樣的協助，業者提出希望包括減稅、融資、比照SARS期間補貼受疫情影響的部分損失等多個方案，林佳龍3日偕同交通部相關局處首長，將業者的意見向行政院說明。

相關人士透露，因業者的訴求涉及多個部會權責，行政院將分別與各部會討論，了解不同業者的需求後，再統合各部會開會研議，在此當中，交通部長林佳龍除繼續透過管道了解業者需求，並決定先盤點岌岌可危的觀光業者有多少，看看政府有多少資源可以運用，先解決其燃眉之急，避免發生連鎖倒閉，衝擊業者和員工生計。