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台鐵局二二八連假加開134班列車 2月13日0時起開放預訂

2020-02-04 10:54經濟日報 記者楊文琪／即時報導

交通部台鐵局因應二二八連假疏運旅客需要，自2月27日起至3月2日止計五天，全線加開各級列車總計134班。其中包含東部地區2月28日至3月1日加開樹林－花蓮復興號共12班，並提供北宜100元、北花200元優惠票價。為加強疏運旅客，2月27日至3月2日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵局說，二二八假期車票自2月13日（星期四）0時起，開放網路及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即日起於台鐵網站（網址：https://www.railway.gov.tw/）及各車站時刻公告。

2月27日至3月1日二二八假期東線四班實名制自強號班次，則於2月14日（星期五）0時起開放2019年12月1日前設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親一親等國民訂票。

二二八假期常態實名制優先訂票，自2月13日0時起至2月15日24時止，優先提供符合實名制資格旅客得以實名制方式預訂2月27日至3月2日之乘車票，未訂完之座位自2月16日0時起全面開放一般旅客訂票。

七班常態實名制車次：花蓮為206次（週六行駛）、207次（每日行駛）、238次（週一至六行駛）及240次（週日行駛），供身分證字號U開頭及符合資格旅客優先訂票。

台東為405次（週六、日、一行駛）、408次（每日行駛）及431次（每日行駛），供身分證字號V開頭及符合資格旅客優先訂票。

交通部台鐵局因應228連假疏運旅客需要，自2月27日起至3月2日止計五天，全線加...
交通部台鐵局因應228連假疏運旅客需要，自2月27日起至3月2日止計五天，全線加開各級列車總計134班。 圖／台鐵局提供
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