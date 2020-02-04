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新光慶元宵 享受音樂饗宴做公益

2020-02-04 10:53經濟日報 記者廖賢龍／ 即時報導

元宵節將至，新光金控暨子公司新光人壽、新光銀行、元富證券將於2月7日晚間7時在台北新光人壽摩天大樓站前廣場合辦「2020新光鼠（數）不完，轉（賺）不停慶元宵」晚會與民眾同樂，除了猜燈謎互動送提燈、現場體驗手作提燈等元宵必備活動外，現場表演節目卡司更是堅強，包括知名的聽障舞團「林靖嵐聽障舞蹈團」、「愛盲樂團」，還特別邀請深情歌手方泂鑌壓軸演唱，期盼與民眾一同度過熱情歡樂的元宵節夜晚。

元富證券總經理李明輝表示，新光元宵活動首次輪至元富證券策劃，特別安排知名公益表演團體進行演出，期盼參與民眾享受音樂饗宴之餘，也能多重視社會公益議題。開場將由曾於2015亞太聽障運動會擔綱閉幕表演的知名聽障舞團「林靖嵐聽障舞蹈團」揭開序幕，中場則為愛盲基金會視障同胞們所組成、中西樂器混合的「愛盲樂團」演奏多首輕快愉悅的曲目；壓軸節目則是馬來西亞華人創作歌手方泂鑌的深情演唱，將帶來多首經典主打歌曲，感興趣的民眾千萬不能錯過。

活動現場還將邀請與元富合作多年的中華民國自閉症基金會和抗癌小鬥士至現場擺攤，其中自閉症基金會將於現場手沖由星兒彩繪設計並親手包裝的咖啡給參與民眾，期盼用咖啡溫暖每位民眾。此外，現場捐發票就能獲得象徵今年金鼠年的「鼠（數）不完，轉（賺）不停！」新光鼠年幸運小提燈，發票將全數捐給中華民國兒童癌症基金會；參與新光人壽所舉辦的捐血活動還能獲得公益團體的神秘小贈品，讓大家慶元宵同時又能力挺公益，度過一個最溫馨的元宵節。

元富元宵節

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