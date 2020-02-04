港人來台定居年增三成五 最愛落腳這些地方　

台灣醫療技術和健保聞名國際，吸引不少港澳人士來台定居，根據內政部最統計，2019年全年，香港人在台居留人數達5,858人，比2018年4,148人增幅達41%；定居人數1,474人，也比2018年1,090人增加35％。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，來台港人大增，去年台灣房屋官網來自香港的瀏覽數，也比前年大增85％，台灣房屋桃園高鐵站服務中心和門市，都接到不少港人來台置產需求，其中以新北和桃園詢問度最高，並大多優先選擇機場捷運或高鐵周邊物件。

張旭嵐指出，持有港澳永久居留證，且無他國護照者，視同外國籍居民，無房屋轉賣年期限制，但購買一般住宅購屋需先向房屋所在地的地政事務所提出購屋申請，經縣市政府許可後始可購屋，並需要有台灣身份且穩定收入的保證人。

貸款成數方面，依個人信用狀況與財力條件而定，一般會在五到六成之間。