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封閉式管理防疫！杭州市公告10項措施 喜事、串門都禁

不想被隔離？看病居然用這招 大鑽防疫漏洞...

疫情發燒！企業人資忙翻 防疫照顧假打亂轉職季

2020-02-04 09:56經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

鼠年轉職潮，「年前」已創五年新高，但武漢肺炎疫情加劇，卻干擾年後轉職，104人力銀行總經理黃于純指出，突如其來的「防疫照顧假」、及高中以下延後兩周開學，不只影響轉職潮，也讓上班族和企業人資陷入似懂非懂的假勤亂象。

為服務上班族和企業人資，104職涯診所由職場資深前輩提供「防疫照顧假」的正確用法、及各產業職務的職涯諮詢，104人資學院諮詢顧問謝清風將在2月7日透過「人資同學會」粉絲頁直播釋疑，104人資法寶則有人資長和法務長提供相關假勤的法律規範。

104人力銀行表示，過個年，職場很不同，中國台幹回台過年，回不去中國；動作慢的，因為武漢封城而回不了台灣的家；有些大廠延後一周開工；上班族爸媽因為高中以下延後兩周開學、及安親班停課必須請「防疫照顧假」。職場人心浮動，企業人資亂哄哄，在104的「人資同學會」粉絲頁已出現不少臉友反映的假勤亂象。

黃于純說，「防疫照顧假」是否支薪？由各公司研議。黃于純建議企業除考慮是否給薪外，若員工的工作內容適合在家工作者也可以善用「給薪」 的「在家工作」的模式。

黃于純提醒，雇主不得拒絕員工申請「防疫照顧假」，也不得強迫員工用特休或事假代替，「防疫照顧假」並不會影響員工的全勤獎金和考績，一旦雇主違反《勞基法》，將被處2~100萬元罰鍰。

若雇主要求證明，員工可提供戶口名簿等資料為佐證。

職場

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