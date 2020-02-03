寬心園2020異國風味新菜上桌 搶攻年輕客層

國內知名的蔬食連鎖品牌「寬心園」精緻蔬食料理餐廳，2020年推出全新的冬季新菜，包括異國風味炒粉條、八寶福袋桂花翅、干鍋豆腐、清蒸臭豆腐等，要以異國風味吸引年輕客群。

寬心園所提供的餐點採無國界料理手法，除富涵各國料理的精髓，另有創意巧思在其中，季節新菜均由主廚團隊在日常生活中對餐飲敏銳的觀察做初步構想研發，再與經營團隊討論後共同設計而來。

迎接新的一年到來，餐廳推出全新的「異國風味炒粉條」、「八寶福袋桂花翅」套餐組合，可以體驗一餐吃進50種蔬果的美味蔬食套餐，也讓自己為今年的健康目標有個好的開端。

值得注意的是，此次寬心園推出的冬季新菜「異國風味炒粉條」有別以往中日義法料理手法，首次嘗試越式料理風味，並以越南炒河粉的鮮炒方式呈現，希望讓顧客有全新感受。

主廚選用日式葛粉條當主食，葛粉條又名「葛切」，是從一種稱為「葛」的植物根部，所取出的澱粉製作而成的，平常大多是乾燥半透明的長條狀，外觀有點像洋菜，煮熟後則變得非常透明且Q軟有勁，口感絕不輸麵條與冬粉。

另再加上各式菇類食材、素魚翅，以及當令時蔬食材等，以快炒方式呈現，特別設計以日式葛粉條為主食，口感Q彈而不軟爛，香味十足的配菜搭配，讓饕客在品嚐時能夠有滿足的飽足感。

另一道「八寶福袋桂花翅」，是以冬藏的概念來研發設計菜餚外型，將豐富的食材藏入腐皮之中，食用時能夠感受到冬藏的暖心滋味。

店方希望饕客可直接品嚐食物原味與調味的協調風味；因此將當季豐盛的食材填入富含蛋白質的腐皮之中，再以清蒸方式蒸煮入味。

在套餐組合方面，「異國風味炒粉條」選用口感Q度十足的日式葛粉條，結合多樣菇類及時蔬搭配燜炒，豐富的配菜色彩鮮美、清脆爽口，在寒冷的冬季品味美食帶來愉悅好心情。

清蒸臭豆腐也是今年的新菜色，臭豆腐是知名台灣小吃，主廚嚴選綿密細嫩的清蒸臭豆腐，搭配特製麻辣湯底，呈現麻香不辣、香Q不臭的好滋味。