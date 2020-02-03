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新加坡上市地產開發商和美集團 參訪聯聚建設取經

2020-02-03 21:02經濟日報 記者宋健生／即時報導

新加坡知名上市地產開發商和美置地集團，在創辦人蔡天寶主席帶領下拜訪台中，並參訪中部知名豪宅建商聯聚建設。聯聚建設董事長江韋侖今(3)日表示，雙方針對台灣與新加坡在地產開發領域進行深度交流。

江韋侖指出，此次參訪的促成，主要是源自雙方的企業理念相符，都期許自己成為卓越的營建開發商，為產業的發展帶來一些正面的影響力。此外，對於蔡天寶主席深耕不動產市場、進而放眼國際的前瞻性相當佩服，這次會面可謂獲益良多。

江韋侖也與蔡天寶一同大啖台灣小吃，加上當令水果，讓賓客不用環島也能享用最道地的台灣味，另類用味蕾行銷台灣。

據了解，蔡天寶多年前便曾到訪台中，路經聯聚建案，光是聯聚外觀就在其心中留下牽掛，念念不忘要找機會拜訪。此次和美置地的企業董事會年度參訪行程當中，聯聚建設也是唯一的企業參訪對象。

雙方特地安排在聯聚安和辦公室進行座談，針對台灣與新加坡在地產領域的差異相互交流。談及不動產未來開發的前景，認為應該觀察、順應市場趨勢調整自己，同時把握本身原有的優勢加以發揮，穩健發展。

和美集團創立於1987年，旗下涵蓋豪宅、A級商辦、工業、甚至科技方面的地產項目，尤其濱海高級住宅區聖淘沙60%的地產均為其所開發，是新加坡房地產界的領軍企業。

1999年和美集團在新加坡掛牌上市，奠定了立足國內、跨足海外的企業里程碑，近年來縱觀國際，在澳洲、印度、上海、倫敦等地投資商用不動產，準確的分散亞洲金融風暴所帶來的衝擊，成績斐然。

除了房地產，和美的事業版圖也擴及其他領域，包括出版業、進出口貿易、汽車銷售、零售業、加油站，甚至與香港公司合作電影拍攝等。不僅如此，和美集團一直以來對於社會公益、教育事業也善盡企業責任，2019年蔡天寶更榮獲新加坡國立大學授予的名譽博士學位，肯定他對於社會福祉所做出的努力和貢獻。

和美置地一行參觀了聯聚保和大廈，以及去年落成的聯聚中雍大廈，對建築規劃和營建的細節都仔細觀察，同行大老們一致認為好建築講求的是細節，好的建築不僅可以帶領新生活型態、進而改變城市的風貌。

對此，江韋侖表示，每一棟建築，從土地、環境、設計、營建等都必須因地制宜，力求兼顧安全、實用和美感。

蔡天寶一行對於聯聚中雍大廈所承載的傳承之情，以及象徵台商精神的「行」雕塑，都很受感動，也讚許聯聚將文化意涵融入建築的理念。他說，儘管近年和美集團重心移往國際商用市場，但未來仍對建築領域懷有理想與企圖心，對於聯聚追求把一件事做精、做完美的態度，相當認同。

企業蓬勃發展的同時，也承擔起社會責任，和美集團除了為新加坡管理大學、南洋理工大學等院校成立基金，為商業、經濟與管理系所投入培育力量，更於新加坡國立大學推動「蔡天寶社區領袖培育計劃」，積極促進大學生、校友和社會服務機構之間的互動與合作。

無獨有偶，聯聚建設出資協助整建東海大學老宿舍「B House」，讓老屋以「JIMMY HOUSE」之名重生為藝文展演空間，活化校園空間運用。同時也贊助大同國小校史館的創建，甚至動員員工加入整修工程，為的就是保存大同國小120年來與校友們共同擁有的珍貴回憶，同時改建司令台，以樹的構想為出發點，代表「十年樹木·百年樹人」。聯聚的建築作品引起企業、同業的矚目並不是第一次。

當代最著名的建築學府英國AA建築學院，近年來培育出庫哈斯、札哈哈蒂、伊東豐雄等普立茲獎得主，曾選擇以台中做為學術研究，也特地安排參觀聯聚並進行座談，交換對城市建築美學的看法。

AA建築學院教授JOHN表示，一個好的建築開發商能夠提升城市的文化風貌，對於聯聚個案展現美學的同時，仍講求實用的堅持感到讚嘆。此外也不乏國內知名建商特地前來取經，甚至斥資購入聯聚作品來作為學習標竿。

聯聚建設平均1.5年至2年推出一案， 25年來深耕台中七期，至目前完工交屋共13棟。堅持好還要更好的理念，聯聚瑞和大廈將於2021年完工，屆時勢必引領新的一波風潮。

和美集團參觀最新落成的聯聚中雍大廈，認為好建築講求的是細節，好的建築不僅可以帶領...
和美集團參觀最新落成的聯聚中雍大廈，認為好建築講求的是細節，好的建築不僅可以帶領新生活型態，更能進而改變城市風貌。聯聚提供
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聯聚個案展現美學的同時，仍講求實用的堅持，吸引不少國內外知名建商前來取經。聯聚提...
聯聚個案展現美學的同時，仍講求實用的堅持，吸引不少國內外知名建商前來取經。聯聚提供
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新加坡東海大學豪宅

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