武漢肺炎衝擊 勤業眾信：46%陸企擬下修業績目標

勤業眾信聯合會計師事務所今（3）日發布Deloitte《新型冠狀病毒疫情人力資源政策調查》報告，指出在新型冠狀病毒（2019-nCoV）的衝擊之下，約有46%中國大陸企業預計調降2020年度業績目標。

《新型冠狀病毒疫情人力資源政策調研》由德勤中國管顧團隊於上周展開調查，共有1,232間受訪，包括大陸國營企業、民營企業及外資企業等。多數受訪企業認為，最嚴重的是影響是疫情衝擊銷售量，造成現金流緊張的問題。

報告指出，消費、金融、地產及教育產業最憂心的，在於面臨「無法正常服務客戶」的問題；而能源、資源及工業產業等傳統製造型企業，更是此次新型冠狀病毒疫情影響最嚴重者，這些產通常無法透過彈性工作及線上遠端工作環境。

勤業眾信管理顧問服務部副總經理苗德荃表示，觀察這次新型冠狀病毒對台影響，尤其是大陸旅遊禁令的發布，可預見台灣旅遊觀光產業受到衝擊將更甚以往；賣場或餐廳的人氣雖然受疫情影響而減弱，但是在居家隔離及Work From Home模式的效應之下，以及宅經濟的普及，也讓民眾短期內有較多的機會選擇網路平台來滿足消費需求。

苗德荃表示，就生技醫療產業而言，口罩類等醫材在春節假期結束後供不應求的場面，在工廠產能持續運轉下，可望緩解一些；受到疫情影響，免疫力強化等相關保健食品也有潛在商機。深受影響的傳產及高科技產業，其在台灣的產能受到影響相對較小，就區域布局而言，則可能藉由鄰近國家如東南亞或台灣工廠來支應短期的不足。

勤業眾信建議，企業可以採用十大策略防疫，包括內部建立緊急事件應變小組、推動營運持續管理計畫、加強宣傳和客戶應對管理、提供員工照護管理措施、準備供應鏈風險應對計畫、全面梳理生產及訂單交付狀況、發揮企業社會責任防疫、制定資安因應計畫、調整預算及業績目標、升級風險管理機制。