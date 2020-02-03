裕利安宜報告：中國疫情 台灣受害最大

武漢肺炎肆虐，德國安聯（Allianz）集團子公司、國際知名信用保險公司裕利安宜發表最新報告指出，大陸疫情對全球各產業供應鏈的斷鏈影響，以紡織、電腦與電子最為嚴重；對經濟體的影響，台灣、南韓、荷蘭、匈牙利、印尼為受創前五大。

裕利安宜指出，中國經濟早已高度融入全球生產供應鏈，武漢肺炎疫情將產生廣大的跨境衝擊。從產業影響來看，中國在全球紡織品的生產份額占比達19%，電腦與電子領域也占17%，隨著延工、缺工等問題發酵，對全球紡織、電腦與電子產業鏈的斷鏈衝擊，料將最大。

其中在電子產業方面，由於全球庫存已來到相當低的水準，裕利安宜預估，電子業將因本次疫情而出現缺貨現象。

個別經濟體部分，從該國出口品使用中國原材料的比率來看，台灣對中國的依賴程度最深，因武漢肺炎疫情而受創的程度，料將最大。

報告指出，台灣的出口品當中，使用中國原材料的比率為5%，南韓為4%，荷蘭、匈牙利、印尼都是3%，這五個高度依賴中國原材料的國家，堪稱武漢肺炎受害前五國。

報告也指出，最近剛公布的1月份中國官方製造業PMI指數，僅輕微由50.2下跌至50，但該數字尚未完全反映武漢肺炎急速發展的影響。

裕利安宜預估，本次疫情對中國今年第1季的國內生產毛額（GDP）年增率，負面影響將高達1個百分點，而大陸境內受影響較大的行業包括：化學品、交通裝備、紡織及電子業。