暑假延後 長榮、立榮提供受影響旅客改退票免收手續費

長榮/立榮航空今（3）日宣布，因應教育部防疫措施之寒假假期延後結束及暑假假期延後開始時間，將提供暑假期間已購票的出國旅客改、退票免收手續費服務，詳細相關辦法及適用條件已公布於長榮航空官網www.evaair.com，民眾可前往查詢。

長榮表示，凡持有長榮/立榮航空兩岸或國際線6月30日至7月15日(含)由台灣出發的確認機位，並已於2月3日(含)前開立機票者，即日起至2月10日(含)，更改其他出發日期且與原開立機票相同之行程及訂位艙等，或是辦理退票，均免收一次手續費，使用哩程兌換之機票或是升等之機位亦比照辦理，但免費票或是折扣機票則不適用。

旅客透過長榮航空網站購買的機票，可直接於官網提出改、退票申請或請洽長榮航空訂位票務中心，經由旅行社購買之個人或是團體機票，則需由原開票旅行社協助辦理。