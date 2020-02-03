親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

武漢肺炎延燒：封關中國 60餘國拉起防疫封鎖線

武漢肺炎疫情升溫 北京爆41起群聚感染124人確診

照顧假之亂波及航空業 長榮：接受暑期退票

2020-02-03 19:35經濟日報 記者黃文奇／即時報導

因應武漢肺炎疫情，教育部昨日宣布延長寒假、縮短暑假，影響不少暑假已經訂好班機要出國的家庭，長榮/立榮航空今(3)日宣布，因應教育部防疫措施之寒假假期延後結束及暑假假期延後開始時間，將提供暑假期間已購票之出國旅客改、退票免收手續費服務，概述說明如下，詳細相關辦法及適用條件已公布於長榮航空官網www.evaair.com，歡迎民眾前往查詢。

長榮航空表示，凡持有長榮/立榮航空兩岸或國際線6月30日至7月15日(含)由台灣出發之確認機位，並已於2月3日(含)前開立機票者，即日起至2月10日(含)，更改其他出發日期且與原開立機票相同之行程及訂位艙等，或是辦理退票，均免收一次手續費，使用哩程兌換之機票或是升等之機位亦比照辦理，但免費票或是折扣機票則不適用。

旅客透過長榮航空網站購買之機票，可直接於官網提出改、退票申請或請洽長榮航空訂位票務中心，經由旅行社購買之個人或是團體機票，則需由原開票旅行社協助辦理。

長榮/立榮航空持續密切注意疫情發展及市場需求，2月17日起往返兩岸及港、澳部分航班仍會依實際狀況調整，相關航班資訊將陸續於官網公告，最新航班異動資訊，敬請旅客於出發前，至長榮航空官網 www.evaair.com、EVA Mobile APP查詢。

長榮航空機票立榮航空

延伸閱讀

疫情加劇＋暑假縮短 觀光股欲哭無淚 中概重傷

武漢肺炎肆虐 長榮、立榮兩岸航班2/29前大...

武漢肺炎疫情蔓延 學者：觀光航空業首當其衝

武漢肺炎衝擊 長榮華航股價下探2009下半年...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

生華科新藥獲大廠青睞 獲合併用藥入場門票

2020-02-03 14:45

防疫馬力足 車市衝勁大

2020-02-03 14:45

民眾不想出門買菜 農委會加強電商銷售

2020-02-03 14:28

內銷寒冬、外銷受阻 我農產品卡關

2020-02-03 14:27

和泰車：看車的人少了 下決定買車卻很快

2020-02-03 12:08

好市多圈粉祕訣 亞太區總裁張嗣漢這麼說

2020-02-03 09:57

Google台灣辦公室恢復營運 暫停所有私人或社交拜訪

2020-02-03 09:08

旅行社苦日子 要放無薪假

2020-02-03 04:38

油價重挫 壞了石化業庫存回補行情

2020-02-03 00:16

秦榮華專訪／敏實危機入市 展開大併購

2020-02-02 23:38

秦榮華專訪／他，把錢花在刀口上

2020-02-02 23:35

國際油價上周重挫 國內汽柴油降價

2020-02-02 23:18

策略經營／鍾國忠…投資四心法 提升績效

2020-02-02 23:08

經濟選書／專案革命 啟動無聲顛覆

2020-02-02 23:08

瑪格麗特談品牌／企業的傳承

2020-02-02 23:07

點子農場／三意轉型走遠路

2020-02-02 23:07

觀光業生死之戰 中市遊覽車公會理事長：3月疫情是關鍵

2020-01-29 16:15

捷安特千金劉麗珠 變身成YouBike教母改變民眾通勤習慣　

2020-01-20 16:11

奧斯汀寢飾驚賣會登場 強推奈米陶瓷智慧機能纖維

2019-12-27 18:43

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

武漢肺炎震撼彈…台商警覺 布局新一波遷徙

2020-02-03 00:22

面板鏈缺料 吹起漲價風

2020-02-02 23:20

旅行社苦日子 要放無薪假

2020-02-03 04:38

油價重挫 壞了石化業庫存回補行情

2020-02-03 00:16

新制勞退去年大賺4735億元 平均每位勞工分紅2萬2685元

2020-02-03 14:54

廣州疫情拉警報 面板雙虎迎轉單

2020-02-03 00:17

PCB廠盤點非陸產能 Q1無虞

2020-02-03 00:20

武漢肺炎蔓延 留意舊醫療險將傳染病列為除外不保

2020-02-03 07:19

防疫假有薪嗎？ 電話被打爆…勞部最新回應

2020-02-03 14:21

iPhone銷售恐遞延 不利蘋概

2020-02-03 00:14

勞動部預告 11行業放寬7休1

2020-02-03 17:17

武漢肺炎疫情擴散…金流物流卡關 企業頭大

2020-02-03 00:20

自然人董事制 遊戲規則敲定

2020-02-02 23:11

勞動基金去年大賺4,735億 勞工平均分紅2.2萬元創新高

2020-02-03 14:05

台幹全搭包機返台？ 台企銀將開會討論

2020-02-03 01:11

武漢肺炎疫情拖累大陸經濟 元大寶華：比SARS更嚴重

2020-02-03 12:58

和泰車：看車的人少了 下決定買車卻很快

2020-02-03 12:08

Google台灣辦公室恢復營運 暫停所有私人或社交拜訪

2020-02-03 09:08

月底入袋 國民年金加碼3.97％

2020-02-03 14:00

疫情擴大！近五成企業降年度目標 傳產受害最深

2020-02-03 09:44

幸福企業 兆豐可請7天有薪防疫照顧假

2020-02-03 11:50

政府擬訂防疫照顧假…企業頭疼 人力問題大

2020-02-03 00:35

「董事過半」認定之亂 恐再起

2020-02-02 23:08

台企銀總座張志堅 本月真除

2020-02-02 23:49

超佛心 台銀：14天防疫照顧假均給薪

2020-02-03 19:38

財政部公布1月口罩出口目的地 香港占最大宗

2020-02-03 15:45

5G競標恐再掀銀彈戰 台灣之星私募籌措160億資金

2020-02-03 12:46

外資重申聯發科持有評等 看旺鴻海大立光

2020-02-03 12:12

王道銀行總經理異動 即日起由李芳遠接任

2020-02-03 14:32

王道銀行人事異動 香港分行行長李芳遠接任總經理

2020-02-03 15:06

秦榮華專訪／敏實危機入市 展開大併購

2020-02-02 23:38

水位創新高 兆豐銀持債衝破5,000億

2020-02-02 23:07

耳溫槍客戶急單湧入 盛群松翰股價齊揚

2020-02-03 12:41

延後開學 家長可請防疫照顧假

2020-02-03 00:32

武漢肺炎引發避險需求 日圓回升至近2個月高點

2020-02-03 12:39

防疫拉警報 台銀、土銀大陸分行將採「輪班值」

2020-02-03 16:22

武漢肺炎影響 金管會宣布1月營運情形延期申報

2020-02-03 15:33

武漢肺炎擴散 外資：科技廠首季獲利拉警報

2020-02-03 11:44

面板雙虎 「抗疫」英雄

2020-02-03 14:45

新聞中的法律／勞動事件法帶來的三大改變

2020-02-02 22:44
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top