照顧假之亂波及航空業 長榮：接受暑期退票

因應武漢肺炎疫情，教育部昨日宣布延長寒假、縮短暑假，影響不少暑假已經訂好班機要出國的家庭，長榮/立榮航空今(3)日宣布，因應教育部防疫措施之寒假假期延後結束及暑假假期延後開始時間，將提供暑假期間已購票之出國旅客改、退票免收手續費服務，概述說明如下，詳細相關辦法及適用條件已公布於長榮航空官網www.evaair.com，歡迎民眾前往查詢。

長榮航空表示，凡持有長榮/立榮航空兩岸或國際線6月30日至7月15日(含)由台灣出發之確認機位，並已於2月3日(含)前開立機票者，即日起至2月10日(含)，更改其他出發日期且與原開立機票相同之行程及訂位艙等，或是辦理退票，均免收一次手續費，使用哩程兌換之機票或是升等之機位亦比照辦理，但免費票或是折扣機票則不適用。

旅客透過長榮航空網站購買之機票，可直接於官網提出改、退票申請或請洽長榮航空訂位票務中心，經由旅行社購買之個人或是團體機票，則需由原開票旅行社協助辦理。

長榮/立榮航空持續密切注意疫情發展及市場需求，2月17日起往返兩岸及港、澳部分航班仍會依實際狀況調整，相關航班資訊將陸續於官網公告，最新航班異動資訊，敬請旅客於出發前，至長榮航空官網 www.evaair.com、EVA Mobile APP查詢。