寒假延長、家長可請防疫照顧假 家長怨：誰敢請？

防範武漢肺炎疫情，教育部昨(2)日宣布高中以下開學時間延後兩周，如果家中有12歲以下孩童，家長其中一方能請「防疫照顧假」，但突如其來的政策讓家長驚慌失措，有的家長批評：「如果沒有薪水領，那誰會請假。」寧可找長輩帶小孩，或是直接送到安親班，也有家長認為突然請假會造成同事麻煩，為了辦公室和諧還是得上班。