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武漢肺炎延燒：封關中國 60餘國拉起防疫封鎖線

武漢肺炎疫情升溫 北京爆41起群聚感染124人確診

寒假延長、家長可請防疫照顧假 家長怨：誰敢請？

2020-02-03 19:27經濟日報 記者黃靖文楊超丞／即時報導

防範武漢肺炎疫情，教育部昨(2)日宣布高中以下開學時間延後兩周，如果家中有12歲以下孩童，家長其中一方能請「防疫照顧假」，但突如其來的政策讓家長驚慌失措，有的家長批評：「如果沒有薪水領，那誰會請假。」寧可找長輩帶小孩，或是直接送到安親班，也有家長認為突然請假會造成同事麻煩，為了辦公室和諧還是得上班。

疫情安親班

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