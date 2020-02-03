抗菌大作戰 神腦教你如何挑選空氣清淨機

全民防疫意識大增，除了出入公共場所戴口罩，因避免外出，待在家中時間變長，不少民眾也考慮在家中放置空氣清淨機。神腦表示，挑選空氣清淨機要先了解 CADR值、CCM 值，注意是否有具各國專利、協會認證、醫療單位檢測，同時還要注意音量、耗電量等小細節。

神腦表示，CADR值（Clean Air Delivery Rate）中文名稱為「潔淨空氣輸出率」，可由數值得知自己購買的空氣清淨機，每小時能夠輸出多少立方公尺的乾淨空氣，也成為現今評估空氣清淨機淨化的指標，當數值越高，代表空氣清淨機的淨化效能也越高。另外也可以參考空氣清淨機的CCM值（Cumulate Clean Mass），當CCM值數字越高，相對濾網的使用壽命也越長。

由於市面上的空氣清淨機相當多，神腦建議可先從具有專利、協會認證的機種開始挑選。目前已有許多品牌主動送驗，獲得多國認證，或是經由相關醫療單位及第三方單位檢測報告，可以協助消費者正確挑選，力求在使用上更符合需求。

另外不少消費者在開始使用空氣清淨機後，才發現不只運轉聲音大，而且耗電量高。神腦提醒，消費者在挑選時，可以先從空氣清淨機是機械式或電子式做分辨，機械式空氣清淨機因使用率網過濾空氣中的微塵，因此分貝數較大；而電子式空氣清淨機則因採靜電捕捉微塵，因此分貝數較小。耗電量則可以依據空氣清淨機上標示的節能標章以及中華民國能源效率標示，來了解機器本本身的耗電量。