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「封城」之亂：武漢肺炎蔓延下 中共的內憂外患

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大洋-KY、淘帝延長復工日 遠百重慶兩店暫停營業九天

2020-02-03 18:09經濟日報 記者何秀玲／台北即時報導

中概零售股大洋-KY（5907）、淘帝延長復工日。大洋旗下九家百貨從原先2月3日，延長至2月10日恢復營業；淘帝各代理商門市也從2月10日延長開工時間至14日；遠百旗下大陸百貨，位於重慶的重慶江北、重慶大都會店，2月起更暫停營業九天，唯重慶江北超市正常營業。

在大陸從事百貨零售的台商投資企業大洋，開設百貨主要分布在以武漢為中心的華中地區、以南京為核心的華東地區以及以福州為核心的華南地區。受到肺炎疫情影響，大洋旗下各門店暫停營業，將在2月14日恢復營業，包括武漢中山大洋百貨、武漢光谷大洋百貨、武漢龍陽大洋百貨、宜昌大洋百貨與十堰大洋摩登購物中心等五家店。

原本要在2月3日恢復營運的福州中城大洋百貨、福州大洋百貨、福州大洋天地百貨、嘉瑞興商業管理（地下街）、泉州大洋百貨、南京大洋百貨（包含江北店）、合肥大洋百貨、衡陽大洋百貨、重慶大洋百貨，延長復工日，預計2月10日恢復營業。

大陸童裝品牌淘帝子公司淘帝(中國)服飾有限公司，及主要供應商配合所在地福建省地方政府要求，調整復工時間，從2月3日延長至2月10日；各代理商門市亦調整開業時間，從2月3日（其他地區）及2月10日（湖北），延長至2月10日（其他地區）及2月14日（湖北）。

遠百旗下太平洋中國控股主要負責太平洋SOGO大陸事業，目前共有五家店，包括上海不夜城店、上海徐匯、重慶江北、重慶大都會店和大連MIDTOWN。重慶大都會和重慶江北店配合防疫，自2月1日至同年月9日暫停營業，唯重慶江北為保障日常必需品供給，此期間超市正常營業，營業時間自早上11點至晚間18點。

遠百大陸事業近年持續減少虧損，但如今遇到大陸肺炎疫情，是否會衝擊遠百獲利，則值得觀察。

遠百大都會

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