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強茂：大陸無錫廠依規定 2月10日準時復工

2020-02-03 17:02經濟日報 記者楊伶雯／即時報導

近期武漢肺炎疫情衝擊電子供應鏈，不過強茂（2481）指出，農曆年前公司高層管理團隊已做好風險因應措施，此次疫情並無未對公司有任何營運影響，預計在地方政府所要求的延緩復工規定後（預計為2月10日）準時復工。

強茂表示，在延緩復工期間，高雄營運總部及高雄廠區除在1月30日開工外，也加班趕工補足無錫廠的產能，無錫廠將在2月10日復工後，同步加班補足供給，全面恢復供應客戶所需。

現階段中國下游供需皆停工，然市場需求依然存在，但庫存水位偏低。強茂認為，由於終端需求持續加溫，其他地區，需求依然強勁，相信待中國疫情獲得控制後，也將會逐漸恢復供需。

不過，此次武漢肺癌疫情還需整體觀察，無論是整體經濟面或是終端需求，目前還有待進一步評估對於功率元件供應鏈的整體影響。

此外，近期武漢肺炎疫情影響大中華市場供應系統，強茂預期，相比2003年SARS所造成的衝擊，在疫情高峰過去前，這次的影響一定比當年的SARS廣泛。

主要原因包括：一、中國經濟比2003年大了超過一倍；二、這次全球禁運影響物流的情況很嚴重；三、全球供應鏈因為2019年經濟成長減慢，因此大部分廠商早就去庫存，庫存水位本就不高，現在因工廠停工出貨不順，嚴重影響供應鏈系統，供應鏈有中斷的風險。

疫情肺炎

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