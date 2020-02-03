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智慧穿戴成顯學 貿協領軍前進日本穿戴科技展

2020-02-03 14:40經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

日本國際穿戴式裝置科技展（Wearable Expo 2020）將於2月12日至14日於日本東京有明國際展覽館（Tokyo Big Sight）盛大開展。

由經濟部國際貿易局、外貿協會共同主辦的參展團，將帶領艾華電子、金利橡膠、富鉅紡織、萬九、智慧眼鏡協會及佐臻、喬信、博遠智能及鯨揚等九家廠商展出，展品涵蓋智慧衣、智慧眼鏡、薄型可充電式鋰電池、心率感測器、電子紡織品、智慧醫療產品及行動影像暨雲端服務解決方案等各式穿戴科技應用領域。

台灣智慧眼鏡產業協會（TSGIA）將展示跨領域智慧眼鏡解決方案，由資策會聯手佐臻等產業鏈業者，搶攻最新智慧穿戴商機。

全新佐臻J6S單眼All-in-One AR智慧眼鏡，透過光線感測器智慧調整螢幕亮度，不受環境影響輕鬆閱讀AR資訊；距離感測器偵測使用者穿戴狀況，智慧啟動或休眠，內建相機、陀螺儀、WiFi、藍芽等模組，全機僅80g重，是最智慧的IoT設備。

富鉅紡織將展出以包覆及纏繞方式生產出兼具導電性、強韌性及柔軟性的導電紗，並以金屬紗配合紡織技巧混和織造出各式導電窄幅紡織品，其材料特性可兼具防水、柔軟、透氣、彈性強韌以及導電；可應用於導電、電熱、遮蔽(EMI)、通訊(RFID天線)、感測及測漏等，在市場領域上也包刮穿戴式產品、醫療保健、汽車工業、軍工航太工業等。

日本為穿戴科技裝置消費大國，銷售量高居亞洲第二位，日本與台灣產業合作深入且廣泛，穿戴裝置使用程度亦高於亞洲其他國家，消費者對產品品質要求高，可善用臺灣科技優勢，加強建立日本市場知名度，產業商機前景可期。

智慧眼鏡感測器雲端服務

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