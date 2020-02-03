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民眾不想出門買菜 農委會加強電商銷售

2020-02-03 14:28聯合晚報 記者彭宣雅／台北報導

農委會副主委陳駿季表示，由於武漢肺炎疫情，民眾若擔心外出去市場、超市買菜，可以透...
農委會副主委陳駿季表示，由於武漢肺炎疫情，民眾若擔心外出去市場、超市買菜，可以透過電商平台系統協助網路訂購，今天將邀集店商平台討論會，會有些方案對外宣布，鼓勵消費者可以透過電商購買。 圖／聯合報系資料照片
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武漢肺炎疫情影響，對台灣農產品可能的衝擊，農委會今天將找電商平台討論，希望透過平台系統，讓民眾不出門也能購買到生鮮蔬果；也預擬了補貼紓困計畫今天討論。但農委會表示，這些紓困方案效果都有限，應鼓勵民眾維持外食、旅遊等正常經濟活動，才能減少對國內農產品供過於求的衝擊。

農委會副主委陳駿季表示，由於武漢肺炎疫情，民眾若擔心外出去市場、超市買菜，可以透過電商平台系統協助網路訂購，今天將邀集店商平台討論會，會有些方案對外宣布，鼓勵消費者可以透過電商購買；但不管疫情如何，人總是要吃飯。外食、聚餐活動受疫情影響時，在家吃飯比例增加。

陳駿季說，現階段台灣武漢肺炎的疫情並沒有擴散到社區，民眾恐慌的心理比較多，因此還是持續宣導，比如餐廳聚會、只需要多洗手、注意個人衛生，正常的社交活動還是可以進行，畢竟，任何紓困或補助效果都有限，民眾仍應該維持正常生活。

至於學校延後開學對營養午餐供應的影響，他表示，同樣可反應到增加在家食用的消費量；因此如何讓消費者方便且順利購買到所需農產品是重點。因此，除持續媒合超商通路加強販售外，今天下午召開會議，希望透過與電商平台與物流業者合作，啟動團購，讓消費者在擔心疫情不出門仍能達成購買生活必須的農產品。

疫情武漢肺炎電商農委會

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