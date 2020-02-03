一月買賣移轉棟數跳水 高雄年減35%

桃園、台中、高雄今（3）日上午公布1月買賣移轉棟數，桃園、台中較上月均大減逾三成，高雄也減少25%。和去年同期相比，高雄大減35%，台中減少26%，桃園小減約4%。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，今年1月逢春節假期，工作天數較去年同期少，原有購屋計畫的民眾，大多將行程提前至去年底，或等過年後再處理，因此今年1月買賣移轉棟數和前1個月，或去年同期相比，普遍有巨幅落差。

根據三都地政局公布，桃園市今年1月買賣移轉棟數2,970棟，月減33%、年減3.9%。台中市共2,821棟，月減36%、年減26%，高雄市共2,288棟，月減25%、年減35%。

郎美囡表示，去年12月主要都會區多出現交屋潮，帶動全年買賣移轉棟數一舉衝過30萬棟大關。基期高，加上1月有春節長假，三都今年1月交易量都較上月回跌25%以上。

和去年1月相比，因春節影響，台中市與高雄市減幅也不小，桃園市因議題多元，房價相對雙北便宜，容易吸引首購族，不動產市場交易活絡，尤其桃園區及中壢區推案量大、交易量高，讓桃園房市表現相對穩健，年減幅僅3.9%。