旅行社苦日子 要放無薪假

受武漢肺炎疫情衝擊，旅行公會全聯會理事長蕭博仁說，昨（2）日南部旅行業者已經有人決定放無薪假，因為不放就要倒閉；預計兩周後，受無薪假影響的旅行社近3,000家，從業規模上萬人。

蕭博仁指出，武漢疫情看不到盡頭，基本上接待大陸團客的旅行社，已沒有業務可做，其他旅客也陸續取消出國旅行，還有部分轉團的費用旅行社也要吸收，苦不堪言。

赴陸旅遊團已經取消到5月，專做大陸團的中小型旅行社，無薪假也可能比照辦理，蕭博仁表示，政府應該儘速研擬因應措施，若企業不休無薪假就要倒閉，會讓產業更陷入困境。

在影響層面，蕭博仁表示，中小型旅行業者受害最深，家數上看3,000家，預計影響員工人數至少達上萬人。

業者希望政府盡快提出紓困方案，是否有補貼、失業救濟金等協助支援。

來台旅遊及國旅方面，遊覽車公會表示，因旅客擔心疫情，現在已陸續退團，遊覽車業者面臨很大的生計壓力。

旅宿業也面臨五成以上退房，希望觀光局可以協助業者紓困。

蕭博仁說，旅行社現在放無薪假，是無可避免的。因應退團、停團的事情，現在旅遊業要處理退還款事宜，預計還有旅遊糾紛，很多旅行社還無法讓員工放無薪假，預估這一兩周處理完這些事情之後，旅遊業者就要開始止血自救。

台北市旅館商業公會理事長劉季強表示，旅宿業面臨房客持續退房的衝擊，農曆年後已退了一半以上的房間，以國外旅客為多。他希望觀光局比照SARS時期，減免業者營利事業所得稅以及一部分的房屋稅，融資遞延或利息補貼。

遊覽車公會理事長林建良說，本來預約旅遊的都陸續退團，因為是疫情，消費者退團也不方便要訂金，就直接退團取消。

林建良表示，比起旅行業者，遊覽車業者的衝擊更大，許多業者貸款買車，仍有龐大車貸支付。

上周他與交通部長林佳龍溝通，林佳龍已給出善意回應，請他們提出具體方案。而他這兩天正在陸續彙整業者的意見，將向交通部提出。