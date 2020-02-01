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武漢著手安排 滯留武漢476名台人可望返台

逆轉！越南解禁台灣航班　星宇、立榮晚間恢復正常

2020-02-01 21:31經濟日報 記者黃阡阡／台北即時報導

武漢肺炎持續延燒，繼義大利昨宣布禁止台灣航班降落後，今（1）日越南一度也禁止台灣航班入境，直接影響國籍航空飛越南峴港、胡志明、河內等航線。不過，越南官方發布的內容中，航班僅限制在中國疫區，因此晚間經政府與越南交涉，最後確定將台灣剔除禁止入境名單，對台航班解禁放行。

今日除了星宇航空飛往越南峴港的JX1701航班，在滑行時折返機坪，長榮BR385飛河內起飛後被迫原機折返；只有飛往胡志明市的華航CI783班機確認已順利降落，但CI-793飛河內暫停起飛。

不過，行政院僑委會僑務委員簡智明表示，越南官方發布的消息內容，僅對中、港、澳等中國疫區航班進行限制，其疫區並未有台灣在內，因此政府、僑務委員都在積極與越南政府交涉釐清中。

今日晚間根據我國政府與越南交涉，最後將台灣剔除禁止入境名單，對台航班解禁放行。越南台灣商會聯合總會會長沈憲煜表示，這是台灣在越南實力的表現，也證明台灣在衛生方面所受到的肯定。

長榮表示，昨晚立榮航空B7-29已維持飛航，但將延遲至23:00起飛，長榮與立榮航空明日以後往返越南之航班均維持正常起降。

此外，星宇航空也表示，已於接獲越南解禁後，立即安排原停飛航機並緊急通知原班機旅客，預計於今(1)日23：00 自桃園機場起飛，明(2)日上午00：55 抵達峴港機場。回程航班預計於明(2)日上午01:55 起飛返台，以接回原訂搭乘今日JX1702之返台旅客，將旅客所受到之影響降到最低。

越南立榮航空長榮

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