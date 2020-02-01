東區的春天何時來？學者、房仲：光靠降租還不夠

東區商圈能否風光再起？台經院院長張建一表示，東區商圈蕭條是短暫的，未來還是會慢慢上來的，但前提是租金的調整，有供給有需求，才能良性循環，像活水一樣。同樣的，瑞普萊坊市場研究暨顧問部總監黃舒衛也認為，高租金成本是東區必須面對的挑戰。

不過，除了調整高租金成本外，黃舒衛觀察，東區商圈今年還面臨另一大挑戰，那即是在敦南誠品退位後，如何重塑生活、品味的商圈特色？

張建一指出，未來三年台灣的經濟成長率是可以期待的，但內需市場的穩紮穩打相當重要。

張建一並直指東區商圈蕭條，是供給和需求的問題，過去地主們堅持不調降租金，但他觀察，租金已有開始往下調的空間，當供給和需求端愈來愈接近時，東區商圈未來還是會慢慢上來的。

只是，黃舒衛也提醒，除了面對電商崛起，又再加上近期流行病疫情影響，實體店面經營環境確實越來越嚴峻，而且目前零售消費行為走向商圈化，可以同時滿足購物、餐飲、體驗、教育、娛樂等全功能的服務型商圈最熱。相對來說，東區商圈雖有高級住宅、交通等指標因素支撐，但面對兩大消費趨勢，顯然無用武之地，勢必進行轉型。

黃舒衛進一步指出，高租金成本是東區必須面對的挑戰。以原永福樓的近期實價登錄資料來看，最精華的樓臨忠孝東路四段、大安路的三角窗每坪租金約8,437元，相較周邊前一年四月登錄的含增建的租案，41.19坪，每月租金總價65萬、平均單價15,781元／坪，幾乎只有行情價的一半。

黃舒衛表示，可見房東願意降租，或在租約結構、裝修補貼各方面提供更多讓步，鼓勵承租方嘗試各種經營的可能性，就能有效吸引有意願做實質投資改良，而非短期快閃、只打品牌知名度的店家進駐。商圈有差異性、有活力，價格有競爭力，就不怕店家不買單。

除了調整高租金成本外，黃舒衛建議，用體驗型的商業服務取代販賣型的零售活動，甚至吸引、創造地標型的消費空間進駐，東區商圈才有機會在電商、信義商圈夾殺之下，找回藍海。若東區還要用都會時尚的舊梗，去招喚過去客層回頭消費，以過去一年推動的狀況來看，似乎很難奏效。

反觀近年不光靠百貨公司而做出質感、特色的南西、迪化街、永康商圈，或是以年輕、觀光客為主的西門商圈，都有其不可取代的風格。前者走濃濃的台味、文創味，後者則是以青春、潮味掛帥。