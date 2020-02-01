誠品敦南退位、NET旗艦店進駐 東區擺脫蕭條進入關鍵期

不讓信義商圈專美於前，東區消費指標SOGO百貨在2020年將強打「精品牌」，在集結愛馬仕、香奈兒、路易威登（LV）與卡地亞四大天王之後，今年還將陸續迎來GUCCI和BOTTEGA VENETA，積極佈局產值高的品牌，企圖以高端消費帶頭衝出爆發性的成長。

此外，承租永福樓的NET全台最大旗艦店，也可望在今年春天開幕，而即將在5月31日吹熄燈號的誠品敦南，則是傳出將有國際六星酒店進駐的可能，市場盛傳是四季酒店。

但，百貨超級戰區信義商圈也沒在怕，更是團結大打「深夜美食」牌，包括ATT 4 FUN、新光三越各館，以及遠東信義A13都強打夜經濟，在百貨打烊後，活躍度才正要開始，儼然成為信義商圈夜生活的特色。

根據「全球的夜活力調查」，世界25大最繁華城市的夜生活中，台北市所創造的不夜城生活為排名第9，在亞洲僅次於泰國曼谷、中國北京與上海。而台北夜生活最活躍的地區就屬信義商圈，其位於台北市娛樂與貿易經濟中心地段，更同時擁有14間以上大型百貨商場。

其中，身為「深夜商機」始祖的ATT 4 FUN餐飲美食包括辛殿麻辣鍋、太興港式飲茶、乾杯燒肉、海底撈、美滋鍋、撈王、Thai. J，囊括鍋物、港飲、燒肉等多元異國餐飲類型，最晚營業至凌晨4點。

新光三越的深夜美食概念，可說是從2018年9月下旬新光三越台北信義新天地A9改裝後，6、7樓餐廳街共匯聚20家話題餐廳，當中就有10家營業時段到凌晨深夜，一舉打響信義區「深夜食堂」知名度。其中尤其吸引人的就屬首度進駐百貨的橘色涮涮屋，一天五個時段，至今仍是幾乎滿檔，尤其正餐、宵夜時段更是常態滿檔狀態，沒有預約情況下，根本很難入店吃得到。

就連最新開幕的遠東信義A13更是全台最大的「宵夜百貨」，4樓餐廳營業到深夜12點，14樓餐廳營業時間更長到凌晨2點，館內多達30間的深夜食堂。

領軍東區的SOGO百貨，除了有復興館的國際精品大軍，向信義商圈的台北101宣戰外，忠孝館也將在3月啟動大型改裝計畫，包括：B1樓層的美食街增加座位席，並將引進首度進軍台灣的餐飲品牌外，5樓的童裝區也是今年的改裝重點，強攻家庭親子客層。