親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

澳洲確診武漢肺炎10例 禁來自中國大陸旅客入境

第2波流感襲美！症狀類似武漢肺炎 近4個月來已奪萬命

誠品敦南退位、NET旗艦店進駐 東區擺脫蕭條進入關鍵期

2020-02-01 15:02經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

不讓信義商圈專美於前，東區消費指標SOGO百貨在2020年將強打「精品牌」，在集結愛馬仕、香奈兒、路易威登（LV）與卡地亞四大天王之後，今年還將陸續迎來GUCCI和BOTTEGA VENETA，積極佈局產值高的品牌，企圖以高端消費帶頭衝出爆發性的成長。

此外，承租永福樓的NET全台最大旗艦店，也可望在今年春天開幕，而即將在5月31日吹熄燈號的誠品敦南，則是傳出將有國際六星酒店進駐的可能，市場盛傳是四季酒店。

但，百貨超級戰區信義商圈也沒在怕，更是團結大打「深夜美食」牌，包括ATT 4 FUN、新光三越各館，以及遠東信義A13都強打夜經濟，在百貨打烊後，活躍度才正要開始，儼然成為信義商圈夜生活的特色。

根據「全球的夜活力調查」，世界25大最繁華城市的夜生活中，台北市所創造的不夜城生活為排名第9，在亞洲僅次於泰國曼谷、中國北京與上海。而台北夜生活最活躍的地區就屬信義商圈，其位於台北市娛樂與貿易經濟中心地段，更同時擁有14間以上大型百貨商場。

其中，身為「深夜商機」始祖的ATT 4 FUN餐飲美食包括辛殿麻辣鍋、太興港式飲茶、乾杯燒肉、海底撈、美滋鍋、撈王、Thai. J，囊括鍋物、港飲、燒肉等多元異國餐飲類型，最晚營業至凌晨4點。

新光三越的深夜美食概念，可說是從2018年9月下旬新光三越台北信義新天地A9改裝後，6、7樓餐廳街共匯聚20家話題餐廳，當中就有10家營業時段到凌晨深夜，一舉打響信義區「深夜食堂」知名度。其中尤其吸引人的就屬首度進駐百貨的橘色涮涮屋，一天五個時段，至今仍是幾乎滿檔，尤其正餐、宵夜時段更是常態滿檔狀態，沒有預約情況下，根本很難入店吃得到。

就連最新開幕的遠東信義A13更是全台最大的「宵夜百貨」，4樓餐廳營業到深夜12點，14樓餐廳營業時間更長到凌晨2點，館內多達30間的深夜食堂。

領軍東區的SOGO百貨，除了有復興館的國際精品大軍，向信義商圈的台北101宣戰外，忠孝館也將在3月啟動大型改裝計畫，包括：B1樓層的美食街增加座位席，並將引進首度進軍台灣的餐飲品牌外，5樓的童裝區也是今年的改裝重點，強攻家庭親子客層。

餐飲新光三越

延伸閱讀

強打精品+降租 東區春天來了？

限10組！金舌「燒肉吃到飽5折」 和牛無限吃...

「心有所鼠」 新光三越燈節起跑

爆漿的千層蛋糕！新竹最夯甜品店快閃台北　獨家...

相關新聞

中石化董事長林克銘退休 由獨立董事陳瑞隆繼任

2020-02-01 10:14

遠航廢證老飛機恐成廢鐵 但同業等搶這塊大餅

2020-02-01 10:09

結合循環經濟+生態教育 台泥花蓮DAKA園區走工業風

2020-02-01 13:30

東區的挑戰 降租後還要重塑商圈特色

2020-02-01 13:30

強打精品+降租 東區春天來了？

2020-02-01 13:29

金蘭董座鍾淳名…超懂什麼菜搭什麼醬

2020-02-01 05:12

金蘭飄香84年 賣向全世界

2020-02-01 05:12

金蘭推有機產品 挺在地農民

2020-02-01 05:12

福懋油公司派經營權 穩了

2020-01-31 23:46

許逸群與市場派共處…考驗智慧

2020-01-31 23:45

華航羅馬航線 取消兩班

2020-01-31 23:44

中石化新董座 陳瑞隆出任

2020-01-31 23:44

大樂透連4摃 下期頭獎累積預估上看2.4億元

2020-01-31 23:10

環狀線土地開發 板橋站租金行情最佳

2020-01-31 19:51

迎接鼠年！大同推出十二生肖限量「收藏版小提燈」

2020-01-31 18:52

武漢肺炎疫情未退 台北電玩展延至暑假舉行

2020-01-31 18:45

觀光業生死之戰 中市遊覽車公會理事長：3月疫情是關鍵

2020-01-29 16:15

捷安特千金劉麗珠 變身成YouBike教母改變民眾通勤習慣　

2020-01-20 16:11

奧斯汀寢飾驚賣會登場 強推奈米陶瓷智慧機能纖維

2019-12-27 18:43

聞地氣判斷價值 許崑泰把不動產當啞巴兒子默默賺

2019-12-18 10:32

台電開發精華地 月底招商

2019-12-17 23:41

張綱維指昨公告蓋「便章」不算數 今用同個章宣布營運

2019-12-13 14:30

「怎關機一天就這樣？」張綱維指昨公告全員資遣是烏龍

2019-12-13 12:07

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

2019-11-06 16:18

如何逆轉輸在起跑點的人生？楊士毅：從不停下腳步

2019-07-10 15:36

人生逆境才是常態！他用一億元債務 蓋出人生新風景

2019-06-19 09:36

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

2018-12-03 00:00
看更多

熱門文章

停飛50天、欠薪25天 交通部拍板遠東航空廢證

2020-01-31 17:45

遠航廢證老飛機恐成廢鐵 但同業等搶這塊大餅

2020-02-01 10:09

政府出資擬新建60條口罩產線 每日產能達1千萬片

2020-01-31 20:39

交通部拍板遠航廢證！下一步是員工去處、離島航班...

2020-01-31 17:47

遠航廢證拍板／歷經風雨興衰 63年大事記一次看

2020-01-31 17:48

遠航遭廢證900多名員工面臨資遣 勞動部：協助轉職

2020-01-31 18:22

勞動基金大賺 勞工分紅創高

2020-01-31 23:53

停飛50天、欠薪25天 遠航廢證

2020-02-01 00:01

經濟部拚日產千萬副口罩 口罩之亂一個月後緩解？

2020-02-01 10:59

他們不用搶！台灣房屋每天提供員工三個口罩

2020-01-31 17:38

大樂透連4摃 下期頭獎累積預估上看2.4億元

2020-01-31 23:10

遠航被廢止營運許可證 兩岸航線將收回重新分配

2020-01-31 18:07

停航衝擊離島！遠航國內航線占37% 交部廢證再罰300萬

2020-01-31 18:20

利空籠罩 海力士擬砍資本支出

2020-02-01 02:53

簽帳金融卡有香味 中信銀行創舉

2020-01-31 16:50

大聯大 拿下文曄三成股權

2020-02-01 02:10

中石化董事長林克銘退休 由獨立董事陳瑞隆繼任

2020-02-01 10:14

勞工隔離請假 雇主可不給薪

2020-01-31 23:53

養殖漁業災損 富邦產險今日完成理賠

2020-01-31 17:19

星展 下修台灣GDP成長預測

2020-02-01 05:04

產險保費 今年衝1,800億

2020-02-01 05:04

環狀線土地開發 板橋站租金行情最佳

2020-01-31 19:51

外資雙向操作 匯市爆量走升

2020-02-01 03:15

經濟部：讓大家都能買到口罩 暫時控管販售通路

2020-01-31 21:04

5G商轉+遊戲需求 記憶體產業帶來商機

2020-02-01 02:53

金蘭董座鍾淳名…超懂什麼菜搭什麼醬

2020-02-01 05:12

王道銀新任總經理李芳遠 2月1日就任

2020-01-31 22:08

台中洲際棒球場BOT案 台壽注資62億參與開發

2020-02-01 05:04

疫情擴大 台灣虎航宣布2月4至26日停飛澳門52班

2020-01-31 19:23

大聯大、文曄能否言和 大家都在看

2020-02-01 02:10

金蘭飄香84年 賣向全世界

2020-02-01 05:12

英國脫歐牽動台企布局 學者：荷比盧優先選擇

2020-01-31 20:58

碎片式保險…下個藍海

2020-01-31 23:17

台灣人壽通過午資增資案 投入台中洲際棒球場開發計畫

2020-01-31 22:43

華航羅馬航線 取消兩班

2020-01-31 23:44

武漢疫情擴散 鄉林董事長賴正鎰：房市復甦格局不變

2020-01-31 18:53

164企業虧錢 董事酬金反增

2020-01-31 23:53

武漢肺炎嚴峻 半導體台廠受影響有限記憶體看轉單

2020-02-01 10:30

數位理財通／行動支付進入戰國時代

2020-01-31 23:56

環狀線土開案 新美齊拿下兩站、2020年再推四站招商

2020-01-31 19:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top