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街頭驚見武漢肺炎患者與醫護追逐 報警真相令人髪指

減輕疫情對旅遊業衝擊 台鐵也宣布團體退票免收手續費

2020-02-01 11:00經濟日報 記者楊文琪／即時報導

台鐵局於今日宣布，凡2月5日（含）前購買且乘車日為1月23日以後的團體票及專車票...
台鐵局於今日宣布，凡2月5日（含）前購買且乘車日為1月23日以後的團體票及專車票，退票（依規定須於開車前60分鐘）免收退票手續費，符合上述資格並已完成退票者，一年內亦可持退票手續費證明至台鐵局各車站窗口辦理退款。 圖／鐵局提供
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因應2019新型冠狀病毒（武漢肺炎）疫情影響，並配合政府政策減輕疫情對旅遊業衝擊，交通部台鐵局繼台灣高鐵公司後，也於今（1）日宣布凡2月5日（含）前購買且乘車日為1月23日以後的團體票及專車票，退票（依規定須於開車前60分鐘）免收退票手續費，符合上述資格並已完成退票者，一年內亦可持退票手續費證明至台鐵局各車站窗口辦理退款。

台鐵局表示，另外，2月6日起購買團體票及申請專車並繳付預約金者，退票仍依台鐵局退票規定辦理，建請欲購買團體票及申請專車旅客審慎評估相關行程。

台鐵疫情

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