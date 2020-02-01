遠航廢證老飛機恐成廢鐵 但同業等搶這塊大餅

遠東航空無預警停飛風坡延燒50天，交通部昨天宣布廢除遠東航空民用航空運輸營運許可證。遠航後續除了要處理旅客權益及上千員工生計，在松山機場的棚廠以及八架老舊MD客機如何處理，深受外界關注。

業內人士直言，遠航持有的松山棚廠，是既有業者磨刀霍霍的黃金，剩下八架老MD客機，則是國內機場的燙手山芋，通常就是當廢鐵賣掉，每架甚至不到100萬台幣，跟當初數億美金購入相比，價格差距甚大。

該人士說，遠東的松山棚廠目前可放下兩架單走道客機，或是進行一架單走道客機的全機維修，對於缺廠棚的業者，比如剛開航的星宇，或是私人機公司，遠東的廠棚會給他們一線生機。

對此，開南大學空運管理系系主任盧衍良坦言，遠航在松山的棚廠有一定的價值，同業都會想爭取，且不僅適用於一般民航運輸業，普通航空業裡的商務專機也有需求。棚廠外的辦公區域，同樣有其價值，一旦爭取到遠航現有的辦公區域，相關部門進駐後更可以內外兼顧。

長榮大學航管系教授黃泰林則說，該棚廠直接面對跑道，相當接近松山機場，現在就等民航局把遊戲規則訂出來，開放業者公平競爭。相信華信、立榮甚至星宇都很有意願爭取。

另外針對遠航現有MD機隊的飛機機齡均超過20年，廢證之後所面臨的狀況。業界人士直言，目前全球已經很少人在用MD80家族，這些老飛機的遠景很不樂觀。

盧衍良也說，國際間幾乎很少用MD，有買家的機會很低，可能只能成為廢鐵，論斤計價，或是看有沒有教育機構或是遊樂園願意購買。另外航空零附件若與市場需求有相容性，也有機會售出。