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大樂透連4摃 下期頭獎累積預估上看2.4億元

2020-01-31 23:10聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

今晚開獎的大樂透頭獎未開出，連4摃，2月1日將再開獎。台彩表示，下期預估銷售2.0億元，頭獎累積預估上看2.4億元。

台彩表示，1月31日大樂透春節大紅包9中6，84組中開出21組，總中獎注數為21注，均為獨得100萬元。活動首期(1月23日)至本期累計開出234組，未達360組，2月1日春節大紅包繼續加開9個獎號，對中其中6個就中百萬獎項，共有84組中獎機會。

紅包台彩

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