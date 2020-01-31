環狀線土地開發 板橋站租金行情最佳

新北市環狀線全線規劃十站土地開發，其中六站已完成招商前置作業。依顧問公司提供的市場行情，秀朗橋站和板橋站的每坪每月租金行情均突破千元，並以板橋站的商場租金行情最高，落在每坪每月1,550元至2,500元之間。

新北市捷運局指出，依招商顧問公司提供的市場行情評估，以板橋站辦公租金行情最高，每坪每月1,300元至1,800元，商場租金行情則落在每坪每月1,550元至2,500元。

至於秀朗橋站，住宅新案每坪50萬元，若屋齡20年以上則每坪40萬元；新北市府表示，秀朗橋站周邊店鋪主要分布於基地東、西兩側的成功路與秀朗路三段，零售店鋪行情約在每坪55萬至75萬，租金約每坪每月800元至1,050元。

而緊鄰在旁的景平站，住宅新案市場行情同樣為每坪50萬元；周邊零售店舖多集中於基地南側巷內、鄰近景新街、興南商圈一帶，或是大勇街與永和中正路一帶，零售店鋪每坪金額達65萬至90萬，租金行情則為每坪每月600元至950元。

新北捷運局表示，由於捷運等交通建設持續推動，住宅需求穩定，招商顧問評估市場需求以二、三房產品為主，小坪數住宅或套房產品亦有穩定需求，屋齡十年以內建案一、二房產品居多，僅部分建案有規劃四房產品。

因此，招商顧問建議，中永和地區捷運聯開宅以一、二房為主力，少數案例搭配四房大坪數產品，若屋齡20年以上建案，每坪單價約40萬元，新推案單價多能達50萬元以上。

此外，由於中和地區以工業廠辦大樓產品為主，缺乏純商辦產品，廠辦集中於以中正路、板南路一帶，本案土地開發基地周邊較缺乏辦公發展，因應產業使用需求，單元面積普遍較大，招商顧問評估景平站周邊廠辦租金行情約可達每坪每月900元。