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環狀線土開案 新美齊拿下兩站、2020年再推四站招商

2020-01-31 19:50經濟日報 記者林于蘅／台北即時報導

新北環狀線第一階段31日正式通車營運。新北市政府指出，環狀線全線14座車站共有10站規劃辦理土地開發案，可為新北市帶來525億元投資，創造82萬平方公尺住、商空間。其中，捷運十四張站投資金額就預估達421億元，預計2021年初公告招商。

新北市政府表示，中原站、中和站已在去年11月由新美齊得標，今年度將依序公告秀朗橋站、景平站、橋和站及板橋站的土地開發招商案。

新北市捷運局表示，根據招商顧問建議，中原站預計興建地下三層，地上14層，中和站預計興建地下四層，地上14層商辦大樓，目前已啟動規劃興建作業，最快今年底可望動工。

而新北市主導招商的秀朗橋站，預計興建地上20層、地下五層，總樓地板面積約15,000坪之開發大樓；景平站則預計興建地上11層、地下三層，總樓地板面積約2,700坪之開發大樓，現已公告徵求投資人，預計今年3月15日開標，如順利與投資人簽約，預計可於2021年開工。

另外，橋和站預計今年4月中後會公告第二次招標，去年因周邊工業區環繞，且基地較不方整，緊臨板南路施工難度略高，投報率相較低而無人投標；經與地主協商後，將取消投標家數限制。

至於板橋站開發案，也預計會在今年度啟動招商，新北市捷運局表示，由於板橋站開發涉及轉運站規劃，在轉運站取得使用執照且營運後會正式公告招商，減少投資人疑慮。

新北市捷運局指出，目前已有六站完成招商前置作業，後續十四張站、板新站、新埔民生及新北產業園區站，台北市捷運局預計今年第1季上網招標招商總顧問，評估這些案子評估適合的開發方式、與地主的分配比率等，預計2021年初公告徵求投資人。

新北市捷運局說明，環狀線十站開發案中，只有景平、秀朗橋、板橋站由新北市政府主辦招商，其餘場站（中原站、中和站、橋和站、板新站、新埔民生站、十四張站、新北產業園區站）均委託台北市政府代辦招商作業。

捷運商辦

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