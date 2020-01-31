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武漢肺炎／案9丈夫檢驗結果出爐 成第十例確診個案

年假、疫情雙殺 住商：1月成交量月減17%

2020-01-31 19:25經濟日報 記者陳美玲／即時報導

住商不動產企畫研究室統計旗下加盟店1月成交業績，全台與上月相比減少17%，較去年同月減少2.6%，六都在成交量上表現均較上月減少，在年成長上，雙北與桃園、台南表現較強，其中台北市月減22.1%，年增4.6%；新北月減32.3%，年增0.8%，桃園月減6.8%，年增15.8%，台中月減20.8%，年減8.3%，台南月減16.6%，年增5.1%，高雄月減10.8%，年減22.5%。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨指出，受到農曆春節因素影響，許多預計購屋的買盤會選擇提前到12月或是遞延到二月，讓一月交易不佳，加上年後又有武漢肺炎，更讓買氣衰退，整體來說，第1季因為季節性因素表現不容易期待，第2季買氣應端看疫情控制與否，才能有所表現。

綜觀六都表現，年成長以桃園表現最佳，成長達15.8%，月表現以桃園較穩，僅減少6.8%，過去話題所在的高雄，已經連續數個月出現年月均減的窘況，而台中也出現年月增減福均衰退的情況。徐佳馨分析，桃園多數為自用客戶轉進，讓交易表現持續維持熱度。今年以來受惠價格優勢持續加溫，高雄因為失去話題，成交不如理想，而台中空汙問題持續發酵，在市況較差的狀況下，就會受到影響。

面對低價區逐漸加溫的態勢，大家房屋企畫研究室主任郎美囡認為，今年不動產市場交易回溫加上海外資金回流，投資置產型買盤回歸，尤其話題熱區及商用不動產的能見度提高，建議買方在話題熱區應關注建設是否到位。至於熱門商用不動產部分價格攀高，提醒注意供需走勢及物件條件，以利掌握合理價格。

買氣空汙

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