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台義停航！國籍航空受波及 長榮、華航：確認中

武漢肺炎／案9丈夫檢驗結果出爐 成第十例確診個案

疫情擴大 台灣虎航宣布2月4至26日停飛澳門52班

2020-01-31 19:23經濟日報 記者楊文琪／台北即時報導

因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，繼星宇航空公布取消部分澳門航班後，台灣虎航今（31）日宣布，取消2月4至26日往返澳門共52航班，航班取消的旅客台灣虎航將安排至其它航班，並將另行寄送航班異動通知。若調整後的航班不符合旅客的旅行需求，並有其它航班規劃者，可適用以下任一方案。

台灣虎航2月4日起至2月26日止，取消航班如下：

桃園－澳門

IT-301/IT-302 2/4-2/26

IT-307/IT-308 2/4,5,7,8,10,11,12,14,15,17,18,19,21,22,24,25,26

IT-309/IT-310 2/6,9,13,16,20,23

台中－澳門

IT-375/IT-376 2/6,13,20

高雄－澳門

IT-321/IT-322 2/6,13,20

方案一：更改搭乘日期

旅客可更改原航班至原訂航班日期前、後七天內之航班。如選擇日期仍有可訂位航班，可免付更改手續費一次及免支付機票價差。

旅客若選擇方案一，必須於原訂搭乘航班出發時間至少六小時前完成航班更改，逾期恕無法做任何更動，且須主動聯絡台灣虎航客服中心更改(+886-2-5599-2555)；2020年2月1日起，請改撥+886-2-7753-1088。非透過台灣虎航官網購票者，請逕洽原開票旅行社或開票平台協助辦理。

方案二，退費

旅客可選擇將這次退款保留在台灣虎航的信用帳戶中（存入原訂位代號PNR中），保留的信用帳戶金額可於180天內重新購買機票並完成搭乘；或選擇退款至原購票使用之信用卡中。選擇方案二的旅客，請於2020年2月3日台北時間18時前完成線上申請(https://www.surveycake.com/s/3QYRR)，不須進線至台灣虎航客服中心。

針對以上航班異動而造成旅客不便，台灣虎航致上最誠摯的歉意。

因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，繼星宇航空公布取消部分澳門航班後，台灣虎航今（31...
因受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，繼星宇航空公布取消部分澳門航班後，台灣虎航今（31）日宣布，取消2月4至26日往返澳門共52航班。　記者楊文琪／攝影
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台灣虎航澳門

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